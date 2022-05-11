Браконьеры не дают покоя астраханским рекам

В рамках операции «Путина-2022» астраханские полицейские конфисковали у нарушителей более 2 тонн рыбы, 30 лодок и почти 6 км сетей. На браконьерстве попадаются не только местные жители, но и рыболовы из других регионов.

В Астраханской области продолжается весенний этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Путина-2022». За месяц с небольшим правоохранительные органы возбудили 253 уголовных дела в связи с незаконным выловом водных биоресурсов. В 14 случаях речь идет о нелегальной добыче и обороте осетровых — «краснокнижных» и особо охраняемых видов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД по Астраханской области, из незаконного оборота изъято более 2 тонн рыбы и рыбной продукции. Браконьеры лишились почти 6 км сетей, 30 лодок, одного автомобиля и четырех руль-моторов.

В ходе рейдов в поле зрения полиции попадают и рыболовы — гости региона. Полицейские проверяют соблюдение туристами уголовного и природоохранного законодательства в прибрежной зоне. Только с 5 по 7 мая в Енотаевском, Икрянинском и Камызякском районах по подозрению в браконьерстве были задержаны шесть человек, приехавших из Крыма, Ставропольского края, Волгоградской и Тульской областей.

Первый этап «Путины-2022» продлится до 31 мая, затем рыбоохранные мероприятия возобновятся в сентябре.

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