Поправки по ГЭЭ предложили рассмотреть Госдуме

Группа депутатов передала на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении в правовую базу изменений по экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур проведения оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы» размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечено в пояснительной записке, изменения направлены «на комплексное совершенствование норм, регулирующих проведение ОВОС, общественной и государственной экологических экспертиз и общественных обсуждений в их рамках».

В частности, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, предусматривается сокращение срока проведения государственной экологической экспертизы, в том числе в отношении обоснований для аквакультуры. Предполагается конкретизировать и оптимизировать объекты экологической экспертизы (в первую очередь нормативно-технических документов, объектов на море и континентальном шельфе). Разработчики изменений заявили и о планах ограничить случаи проведения повторной экспертизы при внесении изменений в документацию, ранее получившую положительное заключение.

Напомним, что к теме государственной экологической экспертизе привлечено большое внимание и в рыбной отрасли. В частности, предприятия столкнулись с рисками из-за неоднозначного толкования законодательства в части ГЭЭ в рыболовстве. На протяжении многих лет обсуждаются и вопросы экологической экспертизы в аквакультуре.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews