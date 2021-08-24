Что делать с экологической экспертизой

Вопросы государственной экологической экспертизы вновь рассмотрели на конференции Fishnews Online. Разные точки зрения на решение проблем ГЭЭ озвучили представители отраслевых ассоциаций в сферах рыболовства и аквакультуры.

Модератор встречи, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов напомнил: проблематику ГЭЭ должна изучить специальная рабочая группа Общественного совета при Росрыболовстве. Тема экоэкспертизы уже поднималась на площадке Fishnews Online в июне.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов обратил внимание, что вопросы ГЭЭ актуальны как для аквафермеров, занимающихся пастбищной аквакультурой, так и для добытчиков лосося. И те, и другие солидарны в том, что требования закона об экологической экспертизе для рыбохозяйственного комплекса избыточны. «Это такой административный барьер, который нам всем нужно вместе перешагивать», — констатировал глава АРСО.

Помощник председателя Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) по юридическим вопросам Владимир Колесников рассказал, что текущая редакция закона о внутренних морских водах не соответствует современной норме об экологической экспертизе. Из-за этого предприятиям очень тяжело проходить ГЭЭ, и срок действия ее положительного заключения в самом лучшем случае не превышает 10 лет.

Исходя из неудачной конструкции статьи 34 закона «О внутренних морских водах…» Минприроды и Росприроднадзор не поддержали инициативу Росрыболовства об отмене экологической экспертизы для пастбищной аквакультуры и упрощении ГЭЭ для индустриальной, сообщил Владимир Колесников. «Это влияет на максимальную стоимость экспертизы, и по существу любое марикультурное предприятие приравнивается к объекту, добывающему нефть или газ», — отметил представитель АМКОР.

Также, по его словам, контролирующие органы для проведения ГЭЭ требуют, чтобы предприниматели сами искали экологический ущерб от аквакультуры.

«Мы подготовили предложения, еще в мае направили их в заинтересованные государственные органы, Госдуму, ВАРПЭ и другие организации. Предлагаем внести изменения в статью 34 закона о внутренних морских водах: определить особые условия осуществления экологической экспертизы в отношении марикультурной деятельности и рыболовства. Второе — внести изменения в статью 20 закона: отразить особенности пользования природными ресурсами в марикультурной и рыболовной сферах», — озвучил инициативы АМКОР Владимир Колесников.

Президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш добавила, что эти предложения — плод совместной работы нескольких отраслевых объединений. Она подчеркнула, что позиция Росрыболовства по вопросу четко не ясна, а многочисленные совещания и встречи не дали результата.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев напомнил о решении, которое предлагает ДВ СПМ: «пристегнуться» к экспертизе, которая проводится в отношении общего допустимого улова.

В рабочую группу общественного совета по ГЭЭ входит представитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. Председатель ассоциации Валентин Балашов подчеркнул: при решении административных проблем экоэкспертизы надо разделять водные биоресурсы и объекты аквакультуры как разные юридические понятия.

Также он посетовал, что Минсельхоз и Росрыболовство не спешат обсуждать с организациями рыбного хозяйства возникающие проблемные вопросы. При этом глава отраслевого объединения не считает изменения законодательства сложной или нерешаемой задачей.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, напротив, не верит, что вывести рыболовство и аквакультуру из-под государственной экологической экспертизы будет просто. Чтобы решить вопрос с действующими марифермами, нужно подготовить предложения по изменениям в федеральное законодательство и выйти на Главное правовое управление президента — сократить путь поправок, выдвинул инициативу глава АРПП.

А прохождение ГЭЭ для новых участков нужно заложить в аукционную документацию, то есть проводить экспертизу перед тем, как акватории отправляются на торги, предложил Георгий Мартынов.

Максим Козлов подчеркнул, что предложения по решению проблемы нужно вырабатывать совместно с Росрыболовством. «В области лососевого хозяйства единственным спасением является внесение изменений в закон», — подчеркнул руководитель АРСО.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков тоже отметил, что необходимы комплексные изменения в закон, так как проблема для рыбного хозяйства комплексная.

Советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров полагает, что поправки придется вносить, по крайней мере, в закон о внутренних морских водах — прописать, что государственная экологическая экспертиза осуществляется в отношении документов. Кроме того, по его мнению, нужно оценивать не отдельные программы развития предприятий, а более глобальные документы на федеральном уровне.

Эдуард Климов призвал рабочую группу Общественного совета обратиться в Росрыболовство, чтобы включить в ее состав представителя профильного ведомства. Необходимо привлечь специалиста из федерального агентства для дальнейших регулярных вопросов ГЭЭ, резюмировал модератор.

В скайп-конференции участвовали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов, гендиректор Fishnews Яна Яшина, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев, помощник председателя Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) по юридическим вопросам Владимир Колесников, президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш.

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