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Объектом исследований стали камчатские крабы Баренцева моря. Фото пресс-службы Минобрнауки

Российская наука исследует гормоны краба

Специалисты определили уровень гормонов щитовидной железы в гемолимфе камчатских крабов, переселенных в Баренцево море в 1960-е годы. Это новое направление для морской науки.

Работу выполнили сотрудники Мурманского морского биологического института (ММБИ) РАН и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (Архангельск). Поддержку оказало Минобрнауки, научная статья опубликована в журнале Animals.

Специалисты отмечают, что исследование носит фундаментальный характер, поскольку позволяет расширить представления о физиологии камчатского краба. Кроме того, возможен выход и в практическую плоскость, так как тиреоидные гормоны потенциально могут влиять на рост крабов, а значит, вполне вероятно их использование в аквакультуре.

Трийодтиронин (Т3) и тетрайодтиронин (тироксин, Т4) — два основных гормона, вырабатываемые щитовидной железой и играющие ключевую роль в регуляции развития, метаморфоза и метаболизма позвоночных животных.

«У беспозвоночных животных, которые не имеют щитовидной железы, наличие тиреоидных гормонов может объясняться или присутствием органов, гомологичных щитовидной железе, или же внутренними процессами, когда в результате йодирования прекурсоров происходит синтез гормонов. Также их наличие может быть обусловлено поступлением с питательными веществами», — делится гипотезой ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией зообентоса ММБИ Александр Дворецкий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, междисциплинарное исследование началось 15 лет назад. Крабы отбирались в разные годы и сезоны в Зеленецкой Дальней губе на Мурманском берегу Баренцева моря. Для дальнейшего определения концентрации гормонов использовался метод радиоизотопного анализа.

«Когда мы начали исследовать гемолимфу, оказалось, что гормоны зашкаливают — концентрация Т3 и Т4 была крайне высокой. Прибор показывал значения выше максимального для человека, поэтому нам пришлось повторно разводить гемолимфу спиртом, чтобы получить концентрации, которые прибор мог бы установить. Но даже после повторного разбавления гемолимфы концентрации Т3 и Т4 были высоки — по 400-600 наномоль на литр. У человека максимальные нормативные показатели Т4 находятся в пределах 140-160 наномоль на литр», — рассказала заведующая лабораторией эндокринологии имени профессора А.В. Ткачёва Елена Типисова.

Некоторые пробы пришлось разводить даже не в два, а в три раза. То есть содержание трийодтиронина и тироксина у камчатского краба примерно в 10 раз выше, чем у человека.

Биологи выяснили, что концентрации тиреоидных гормонов изменяются в зависимости от физиологического состояния животных. В частности, уровни трийодтиронина (Т3) были выше у взрослых крабов, что связано с более высоким уровнем энергозатрат крупных особей. Также отмечены сезонные выбросы гормонов: у взрослых крабов повышенные концентрации обнаружены в августе, когда начинается сезонная миграция с мелководья на глубину, а у неполовозрелых особей высокое содержание Т3 отмечено в октябре, когда они массово начинают линять.

Таким образом, гормоны щитовидной железы, выделяемые в периоды напряжения физиологических систем организма, играют роль в регулировании жизненных процессов краба, подчеркнули ученые.

В Минобрнауки обратили внимание: за последние 10 лет список беспозвоночных животных, у которых найдены тиреоидные гормоны, расширился. Его пополнили, например, пресноводные улитки, устрицы, иглокожие. Что касается крабов, то в научной литературе есть лишь одно упоминание о находке гормонов щитовидной железы — у песчаного краба Scylla в Индонезии.

«Наша находка — это новый шаг в изучении данной проблематики. Но для того, чтобы более точно определить пути формирования гормонов щитовидной железы у камчатского краба, предстоит провести более глубокие исследования», — резюмировал Александр Дворецкий.

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