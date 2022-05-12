Очистка стоков в Байкал потребовала больше денег

Республика Бурятия в этом году дополнительно получит свыше 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

Средства выделят из резервного фонда согласнораспоряжению правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 1140. Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе — правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.

«Эти сооружения были построены еще в советский период и сейчас сильно изношены. После реконструкции их мощность составит 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится, — отметили в правительстве. — Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в Байкал, сохранить его уникальную экосистему, сберечь озеро для будущих поколений».

Напомним, помимо выделенных распоряжением средств, в федеральном бюджете в ближайшие три года на реконструкцию очистных сооружений в Бурятии предусмотрено более 4,1 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на 2022 г.

«Но этого недостаточно. В целом планируется за три года дополнительно направить почти 8 млрд рублей», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 11 мая.

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