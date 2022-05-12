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Власти Бурятии прорабатывают вопрос о разрешении любительского лова омуля с лодок

Бурятия предлагает разрешить омулевую рыбалку с лодок

Власти Бурятии прорабатывают вопрос о разрешении любительского лова омуля с лодок, сообщили в региональном минсельхозе. По информации министерства, пакет документов с научным обоснованием сейчас находится на рассмотрении в Росрыболовстве.

Байкальский филиал Главрыбвода 7 мая выпустил 10 млн личинок омуля в Большую речку, впадающую в Байкал. Программа по зарыблению байкальским омулем 2021-2022 гг. выполнена, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Как отмечают специалисты Главрыбвода, каждая личинка сейчас весит около 7 мг. Чтобы вырасти до такого состояния, ей потребовалось девять месяцев. Посадочный материал подращивали на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе (на Большереченском заводе идет реконструкция).

Байкальский филиал Главрыбвода выпустил 10 млн личинок омуля в дикую природу. Фото пресс-службы минсельхоза республики

«Всего в этом году, учитывая и искусственное, и естественное воспроизводство, будет получено 1,5 млрд личинок. Если мы не будем сбавлять темпы, то через несколько лет на Байкале снова будет возможен промышленный лов омуля», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Галсан Дареев.

Он отметил, что пока прорабатывается вопрос о разрешении любительского лова в летний период с лодок. Для этого, по словам чиновника, подготовлены соответствующие документы и научное обоснование, весь пакет сейчас на рассмотрении в Росрыболовстве.

«В качестве предложения мы указали три района: Северобайкальский, Баргузинский, Прибайкальский, где определены рыболовные участки. В каждом районе, на каждом рыболовном участке будут определены свои периоды лова, и каждый период будет составлять две недели», — рассказал Галсан Дареев.

Напомним, запрет на промысел байкальского омуля ввели для восстановления популяции, ограничение вступило в силу с 1 октября 2017 г. Мера касается и любительского лова омуля, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой.

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