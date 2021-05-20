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Инкубационный цех Большереченского рыбоводного завода. Фото пресс-службы правительства Бурятии

Главрыбвод проведет капремонт завода на Байкале

В этом году начнется реконструкция одного из двух заводов по воспроизводству омуля на Байкале. Несмотря на масштаб работ в Байкальском филиале Главрыбвода рассчитывают, что объемы выпуска молоди удастся сохранить на высоком уровне.

В восстановлении популяции байкальского омуля, об успехах которого докладывал на заседании коллегии Росрыболовства глава ведомства Илья Шестаков, важную роль играют два рыбоводных завода – Большереченский и Селенгинский. Предприятия, находящиеся в ведении Байкальского филиала Главрыбвода, ежегодно выпускают в естественную среду обитания более полумиллиарда штук рыбной молоди.

При этом техническое состояние обоих заводов еще к моменту их вхождения в состав филиала в 2016 г. вызывало большие опасения. В этом году Главрыбвод планирует начать на Большереченском заводе работы по реконструкции, предусмотренной в рамках нацпроекта «Экология».

«Проектно-сметная документация разработана, прошла Главгосэкспертизу и экологическую экспертизу, получено разрешение на строительство, уже доведено финансирование. Сейчас проводится конкурсная процедура Главрыбводом, объявлен аукцион, на котором будет определяться подрядчик, до 21 мая принимаются заявки. Как только подрядчик определится, сразу же заключается договор, вносится предоплата и начинается реконструкция», – рассказал Fishnews начальник Байкальского филиала Леонид Михайлик.

По его словам, настолько серьезного ремонта на заводе не проводилось с тех пор, как тот был введен в эксплуатацию. В рамках реконструкции предполагается установить новое насосное оборудование, заменить угольную котельную на газовую, обновить систему подземных коммуникаций – канализацию, водоподачу, отремонтировать производственные помещения, оборудовать комнаты отдыха и душевые для персонала, облагородить территорию завода.

Запланирована и модернизация рыбоводных мощностей. «Будет полностью отремонтирована садковая база. На территории завода будет построен достаточно большой выростной пруд для подращивания молоди. Частично заменим оборудование для инкубации и на участке выращивания – в бассейнах будут установлены современные системы контроля, видеонаблюдения, подачи кислорода. Иными словами, сделаем все, чтобы завод работал на полную мощность и чтобы повысить производительность и качество выпускаемой продукции», - отметил руководитель филиала.

Большую стройку на Большереченском заводе планируется завершить до конца года. Общее финансирование составит более 200 млн рублей. При этом на объеме выпусков молоди омуля, как надеются в филиале, реконструкция не отразится. С этой целью капитальный ремонт на втором заводе – Селенгинском – решено начать только после возобновления работы Большереченского, чтобы не прерывать процесс воспроизводства.

«У нас объем зависит от того, сколько мы заготавливаем икры, то есть от количества отловленных производителей. На сегодняшний день миллиард штук икры мы заложили. Вопрос в том, что есть определенный риск, все-таки оборудование старое и может выйти из строя. Именно поэтому нам так нужно привести все мощности в нормальное состояние, чтобы не подвергать риску ни икру, ни процесс отбора производителей», – уточнил Леонид Михайлик.

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НазадМетки: икраросрыболовство
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