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Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота обратилась в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой поддержать законопроект о втором этапе инвестквот

АСРФ направила в РСПП обоснование второго этапа инвестквот

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота обратилась в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой поддержать законопроект о втором этапе инвестквот. Эти изменения не приведут к уменьшению объемов вылова или сокращению рабочих мест, утверждают в АСРФ.

Законопроект, внесенный Минсельхозом в правительство, предусматривает расширение механизма инвестиционных квот за счет выделения на эти цели дополнительных объемов в Дальневосточном бассейне. Кроме того, предусматривается продажа на аукционе оставшихся 50% крабовых квот, закрепленных за компаниями по «историческому принципу», и 100% квот на вылов других ценных видов беспозвоночных.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) как член Российского союза промышленников и предпринимателей направила обращение на имя президента РСПП Александра Шохина с просьбой поддержать законопроект при его рассмотрении правкомиссией по законопроектной деятельности. Предложенные изменения в закон о рыболовстве не обязывают рыбодобывающие компании реализовывать инвестпроекты или участвовать в аукционах с инвестиционными обязательствами, это добровольные процедуры, подчеркнули в АСРФ.

Как сказано в письме, принятие законопроекта не повлечет уменьшения объемов добычи водных биоресурсов, включая крабов и иных видов, выставленных на аукционы, и не приведет к потере или сокращению рабочих мест, поскольку осваивать эти ресурсы будут компании, которые пройдут отбор инвестпроектов или выиграют аукционы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в обращении приведены выводы Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) о положительной динамике показателей по рыболовству и рыбопереработке в 2018-2021 гг. в прибрежных регионах, где предоставлялись инвестквоты. В исследовании НИФИ, выполненном по инициативе АСРФ, в частности, отмечается рост занятости в морском рыболовстве на 9,2%, в рыбопереработке — на 50,1%, увеличение фонда оплаты труда — на 26,1% в морском рыболовстве и на 25,7% в рыбопереработке, рост производства и реализации продукции — на 57,9% в морском рыболовстве и на 90,21% в рыбопереработке.

В регионах судостроения капитал и резервы судостроительных верфей увеличились в 24 раза, внеоборотные активы — в 9 раз, оборотные активы — в 5 раз, реализация продукции — в 3,5 раза.

Задержка с принятием законопроекта приведет к вступлению отрасли с 2034 г. в новый цикл закрепления и распределения водных биоресурсов на Дальнем Востоке по «историческому принципу», который не обеспечивает конкурентоспособность и безопасность российского морского рыболовства, считают в ассоциации. Сохранятся и усилятся основные отраслевые риски — сырьевая ориентация, потеря позиций на российском и глобальном рынках, проигрыш по эффективности рыболовства другим странам.

В АСРФ также отмечают, что аукционы по крабам и моллюскам принесут в федеральный бюджет порядка 150 млрд рублей, а продолжение судостроительной программы рыбопромышленных компаний положительно повлияет на смежные отрасли экономики и прибрежные регионы.

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