АСРФ получила членство в РСПП

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей. На новой площадке АСРФ планирует продвигать интересы активных инвесторов в рыбной отрасли, отметили в объединении.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) объявила о вступлении в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «Первоочередные задачи в рамках работы на новой площадке — создание стимулов инвестиций и развития рыбопереработки в механизме ставок сбора за водные биоресурсы, актуализация правил рыболовства с учетом прихода на промысел новых судов, применения технологий взвешивания уловов и современных орудий лова», — рассказали Fishnews в пресс-службе АСРФ.

Одним из приоритетных вопросов в ассоциации считают пополнение рыбопромыслового флота судами отечественной постройки в рамках программы инвестквот. В текущих условиях эти инвестиции приобретают особую значимость для дальнейшего развития отрасли и обеспечения экономической безопасности страны, отмечают в АСРФ.

По словам президента АСРФ Алексея Осинцева, членство в РСПП позволит ассоциации участвовать в формировании позиции крупнейшего российского бизнес-объединения и усилить аргументы в продвижении интересов активных инвесторов, выступающих за устойчивое развитие отрасли.

«Сегодня рыбацкое сообщество представлено в РСПП всего четырьмя членами, чьи голоса могут учитываться в решениях профильной комиссии. Остальные участники обсуждений представляют экспертную оценку. Отладка работы комиссии в таких условиях для обеспечения эффективности ее решений — также одна из важных задач», — добавил глава ассоциации.

Ранее АСРФ выступала с критикой принципов формирования комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, предлагая распустить ее и утвердить в новом составе.

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