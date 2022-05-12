Китай будет по-другому субсидировать рыболовство

Китайские провинции Шаньдун и Фуцзянь объявили о введении субсидии на «управление рыболовством» взамен 15-летней практики выплаты промысловикам топливных субсидий.

Субсидии на приобретение топлива были важной мерой поддержки рыбной отрасли Китая. Однако из-за слишком широкой доступности они провоцировали переловы и считались недостаточно эффективными, отмечает портал британо-китайской экологической некоммерческой организации China Dialogue Ocean.

Между тем на переговорах во Всемирной торговой организации по чрезмерным субсидиям для рыболовства Китай одобрил запрет на виды господдержки, приводящие к переловам. КНР выступает за завершение переговоров на 12-й министерской конференции ВТО в июне текущего года, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что попытка провести эту встречу в ноябре-декабре 2021 г. сорвалась — по официальным данным, из-за пандемии.

Экологи из China Dialogue Ocean приветствуют решение китайских провинций об изменении формы субсидирования, но отмечают необходимость пристального контроля за тем, чтобы эта господдержка действительно поощряла устойчивое развитие рыболовства. Речь идет о жестком соблюдении периодов запрета на промысел, применении технических средств контроля, отчетах о пребывании судов в портах и выгрузке уловов, использовании промысловых журналов и других мерах.

В China Dialogue Ocean обратили внимание: годовые лимиты субсидий на «управление рыболовством» соответствуют величине топливных субсидий после их сокращения в 2019 г. Экологи указали, что это позволит избежать падения доходов рыбаков.

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