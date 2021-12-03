Финальные переговоры по рыболовным субсидиям сорвал коронавирус

Министерская конференция ВТО, на которой планировали прийти к окончательному компромиссу по вопросу избыточных субсидий для рыболовства, перенесена на следующий год. По официальной версии — из-за нового штамма COVID-19 «омикрон».

Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) должна была пройти в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Эти переговоры в очередной раз объявили дедлайном для выработки итогового соглашения о запрете чрезмерных субсидий рыболовства, ведущих к перелову запасов.

Однако встреча не состоялась, сообщили Fishnews в пресс-службе ВТО. Генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что решение отложить конференцию было «настолько разочаровывающим, насколько это было необходимо». Риск для здоровья и ограничения на поездки в связи с появлением нового штамма COVID-19 «омикрон» сделали невозможным участие в конференции всех министров, отметила она.

Глава ВТО подчеркнула, что перенос конференции не означает прекращение переговоров. Нгози Оконджо-Ивеала призвала главы делегаций удвоить усилия по преодолению разногласий.

Необходимо «оправиться от неожиданной неудачи, чтобы добиться результатов для людей, которым мы служим», сказала гендиректор организации. Она напомнила, что решения вопроса с «рыбными» субсидиями дожидаются 260 млн человек, и призвала выработать окончательное решение к концу февраля.

Напомним, возглавившая ВТО с 1 марта 2021 г. Нгози Оконджо-Ивеала объявила вопрос о чрезмерных рыболовных субсидиях одним из своих приоритетов.

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