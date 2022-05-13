Татарстан помогает своей рыбе отнереститься

В Республике Татарстан в рамках акции «Рыбе — быть!» оборудуют искусственные нерестовые гнезда. В одном только Актанышском районе установили пять километров таких нерестилищ.

Акция «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)» прошла в Актанышском районе. В ней участвовали сотрудники районной администрации и местного рыбодобывающего предприятия, а также рыбаки-любители и школьники. Совместными усилиями они установили пять километров искусственных нерестилищ, сообщили Fishnews в пресс-службе госкомитета республики по биоресурсам.

«Установка искусственных нерестилищ в весенний период — одна из действенных мер по увеличению рыбных запасов. Вода играет, и икру может вынести волной на берег», — отметил директор рыбодобывающего предприятия Динис Хасанов.

Комплекс природоохранных мероприятий «Рыбе — быть!» продлится в Татарстане до конца мая.

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