Для КМНС Чукотки озвучили перспективы на путину

В этом году в Чукотском автономном округе рекомендовано к освоению 3648 тонн тихоокеанских лососей. Региональная комиссия установила объемы для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов.

Прогноз по вылову кеты в ЧАО на предстоящую путину составляет 2503 тонны. Горбуши, по данным специалистов, можно будет выловить 632 тонны, нерки — 513 тонн. Такие объемы рекомендованы для промышленного, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки.

На заседании 6 мая окружная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб установила объемы для традиционного промысла КМНС. Как следует из протокола, представители коренных малочисленных народов смогут добыть 466,5 тонны кеты, 255 тонн горбуши и 189,5 тонны нерки, сообщает корреспондент Fishnews.

Нынешний год является негорбушовым, а уровень возможного вылова кеты оказался наименьшим за последние семь лет, рассказали в пресс-службе правительства региона Комиссия решила определить для лиц из числа КМНС в Анадырском и Чукотском районах, городских округах Анадырь, Эгвекинот и Провиденском по 50 кг горбуши на человека, 100 кг кеты и 50 кг нерки. В Билибинском районе и Певеке — по 30 кг горбуши, кеты и нерки.

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