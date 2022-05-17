Ведомства должны продумать финансовую основу для отраслевой науки

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам проработать вопросы об увеличении финансирования в 2022 г. приоритетных ресурсных исследований в рыбной отрасли. Также должны быть представлены предложения по средствам на достройку научно-исследовательских судов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручения в сфере финансирования отраслевой науки по итогам апрельского заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Минсельхозу, Минфину, Минобрнауки, Минтруду и Росрыболовству поручено проработать вопрос о выделении из федерального бюджета в 2022 г. дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение ВНИРО приоритетных ресурсных исследований в 2022 г. О результатах должно быть доложено в правительство до 20 мая, сообщили в пресс-службе кабмина.

Министерство сельского хозяйства, Минфин, Минобрнауки и Росрыболовство должны представить в правительство согласованные предложения по объемам и источникам финансирования, необходимым для обеспечения работы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на 2023–2025 гг. В том числе речь идет о необходимости обеспечить достройку двух научно-исследовательских судов проекта 17050 для нужд Росрыболовства. Срок выполнения этого поручения — до 27 июня.

Современные среднетоннажные НИСы были заложены на Невском судостроительном заводе в ноябре.

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