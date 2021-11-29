В Ленобласти заложили новые НИСы для северных морей

На Невском судостроительном заводе в городе Шлиссельбург состоялась закладка двух научно-исследовательских судов проекта 17050. Планируется, что это будут одни из самых современных НИСов, помогающих вести промысел в удаленных районах Севера.

Флот особой важности

В торжественной церемонии 26 ноября приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

По словам Дмитрия Патрушева, новые суда станут флагманами рыболовецкого флота и научных исследований в этой сфере. Планируется, что реализация проектов поможет расширить районы промысла, увеличить объемы вылова и переработки, обеспечить доставку свежей продукции до потребителя.

Министр отметил, что государство и дальше будет поддерживать развитие научных исследований. В частности, в ближайшие годы ожидается закладка еще восьми подобных современных судов.

«Сейчас строится порядка 100 промысловых судов, но рыбная отрасль не может жить без научного флота, она не может жить без ресурсных исследований. Если не будут приняты соответствующие решения о том, какой объем квот можно предоставить, то рыбаки на следующий год не смогут выйти в море. Поэтому это очень важное и знаковое событие», — подчеркнул Илья Шестаков.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин заявил, что введение в эксплуатацию новых НИСов серьезно укрепит технологический потенциал рыбохозяйственных исследований, откроет перспективы для освоения новых промысловых районов, актуализирует применение современных поисковых методов, обогатит историю отраслевой науки ценными открытиями и важными свершениями.

Почетные гости установили на закладные секции новых НИСов памятные доски. Суднам даны имена «Профессор Петр Моисеев» и «Профессор Анатолий Елизаров» — в честь выдающихся ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие отечественной отраслевой науки.

НИСы строятся в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 г.

По информации ВНИРО, согласно Стратегии развития Арктической зоны и комплексной госпрограмме ее социально-экономического развития, новые суда займутся мониторингом экологической ситуации и запасов в Северном регионе.

По последнему слову техники

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, длина каждого НИС — 54 м, ширина – 13,6 м, осадка – 6 м, скорость – 14 узлов.

Основные объекты исследований — треска, пикша, сайка, черный палтус, крабы, антарктический криль, окунь-клыкач.

«Команда из экипажа и ученых – 26 человек, которые смогут месяц находиться на таком судне в автономном плавании. Современное подруливающее устройство, с возможностью разворота на 360°, не только способствует облегчению маневрирования в сложных акваториях, но и будет служить повышению безопасности плавания, в случае нештатных ситуаций», — рассказали в ведомстве.

По его информации, судно сконструировано с пониженным шумовым и вибрационным излучением в водную среду, а для снижения влияния помех на результаты гидроакустических наблюдений предусмотрен выдвижной киль.

На рубке НИСа будет операционный центр с большими иллюминаторами с обратным наклоном. Они выходят на кормовую палубу. Это — зона гидроакустической лаборатории.

По правому борту будет находиться центр забортных работ. Он расширяет оперативный обзор для наблюдения за тралением и буксировкой научного оборудования, а также за вертикальным зондированием на дрейфовых и якорных станциях.

В носовой части предусмотрены места для размещения двух 20-футовых контейнеров, в которых можно будет организовать дополнительные или нестандартные лаборатории.

На судне будут расположены гидробиологический и гидрологический блок, включающий «сухие» и «мокрые» лаборатории, кладовые для фиксированных проб и химикатов, СТД-ангар для работ с СТД-зондами, батометрическими кассетами, планктонными сетями, телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом легкого класса (ТНПА). Сконструированы ихтиологический и технологический блок, а также два помещения для хранения замороженных и охлажденных проб и образцов.

Наука одобряет

«Значительный шум судов с традиционным дизель-редукторным приводом пугает рыб и они уходят от источников шумов. В случае с новыми НИСами, идущими на электромоторах, рыбы, не слыша посторонних шумов, не будут замечать суда и будут вести себя естественным образом. Это позволит значительно повысить достоверность исследования и получать более объективную оценку характеристик рыбных скоплений», — отметил начальник отдела техники экспедиционных исследований ВНИРО Дмитрий Левашов.

Руководитель департамента промышленного рыболовства и инструментальных методов исследований института Вячеслав Татарников выразил уверенность, что исследования в Северных морях на современных НИСах помогут оценить биомассу, пространственную миграцию, промысловые районы и планы по сохранению водных биоресурсов Арктики и Антарктики.

«Новые НИСы — это современное траловое, качественное оборудование, улучшенные бытовые условия, интернет, ТВ, оперативная связь, к которой имеет доступ каждый член экипажа, благодаря чему научные отчеты могут присылаться в считанные минуты», — подчеркнул ученый.

«Уже сейчас в Арктике и Антарктике ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводят несколько экспедиций в год. С появлением современных судов будут усовершенствованы исследования по основным объектам Северного бассейна: треска, пикша, сайка, палтус донный и крабы», — обратил внимание научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews