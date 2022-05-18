Камчатским детям расскажут о работе ихтиологов

В Камчатском филиале ВНИРО начинает работу образовательный курс «Рыбовед». Там школьники познакомятся с профессией ихтиолога и теми, кого в рыбохозяйственной науке называют водными биологическими ресурсами.

Как рассказала руководитель филиала Нина Шпигальская, идея организации курса возникла по результатам программы «В объективе чешуя». Она была организована коллективом Камчатского объединенного краевого музея и приурочена к 90-летию КамчатНИРО. В течение апреля 400 девчонок и мальчишек в возрасте от 6 до 14 лет слушали лекции об истории института, ученых-ихтиологах, проводили исследования чешуи, разглядывали в бинокуляры отолиты, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

«Было отрадно узнать, что некоторые дети всерьез увлеклись ихтиологией и захотели больше узнать о рыбохозяйственной науке, — отметила Нина Шпигальская. — Проект «Рыбовед» позволит детской аудитории — младшей школе и тем, кто начинает изучать зоологию в курсе предмета «Биология», или осваивает региональный компонент школьной программы, узнать, какие виды рыб и беспозвоночных имеют важное хозяйственное значение, в какой среде они обитают, как развиваются, мигрируют, что важного и любопытного стоит знать об их морфологии, анатомии и образе жизни».

Курс будет проходить в читальном зале научной библиотеки КамчатНИРО.

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