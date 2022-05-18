Российская креветка прошла «черепашью» сертификацию США

Соединенные Штаты сертифицировали для импорта креветки страны и отдельные промыслы, которые добывают этот морепродукт способами, щадящими морских черепах. В список вошла и Россия, однако она находится под «рыбными» санкциями США.

Информацию опубликовал Государственный департамент США. По его данным, всего сертифицировано 37 стран, 13 промыслов в семи других странах, а также Гонконг. Сам список размещен на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов (это официальный журнал федерального правительства), сообщает корреспондент Fishnews.

Такая сертификация проводится ежегодно для защиты черепах и соблюдения американского природоохранного законодательства. Как отметили в Госдепе, шесть из семи видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения. Правительство США предоставляет технологии и помощь другим странам, чтобы помочь им соответствовать стандарту сертификации и способствовать восстановлению популяций этих рептилий.

Между тем, несмотря на формальное разрешение импорта российской креветки, сейчас ее ввоз в США невозможен из-за введенных Вашингтоном санкций против РФ, обратил внимание портал Seafood Source.

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