Для инвесторов предлагают важные изменения

Минсельхоз и Росрыболовство с учетом предложений ВАРПЭ подготовили изменения в правовую базу по инвестиционным квотам — поправки позволят отразить в законодательстве специфику производственной деятельности. Ассоциация подняла и другие вопросы, которые важно решить для работы программы.

Минсельхоз представил проект изменений примерной формы договора о закреплении и предоставлении доли инвестквоты. Предложено скорректировать требования к пользователям, построившим в рамках программы перерабатывающие заводы. Поправки должны исключить для инвесторов угрозу потерять право на промысел из-за специфики производственной деятельности.

Сейчас, согласно примерной форме договора, установлена обязанность ежегодного производства определенного объема продукции только по квотам, распределенным самому инвестору. То есть, например, не будут засчитываться объемы, которые добыла другая компания, пусть даже она входит с получателем инвестквот в один холдинг.

Устранить правовую проблему предлагала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. В 2021 г. объединение неоднократно обращалось по этому поводу в Росрыболовство, а в марте 2022 г. направило инициативу в Минсельхоз, Минвостокразвития и Федеральное агентство по рыболовству в составе пакета мер по поддержке отрасли в условиях санкций.

Изначально прорабатывался вариант с возможностью зачета объемов по группе лиц, но в итоге регуляторы представили другой юридический механизм.

«Росрыболовство и Минсельхоз предложили изящное юридическое решение, вместо громоздкого и сложного механизма «вживления» в отчетность об освоении инвестиционных квот такого производственного явления, как «группа лиц», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. — Вместо этого предложено упрощение отчетности и возможность применять из установленной формы договора ту часть пункта 2, где речь идет только о видах водных биоресурсов. Это означает, что инвестор будет вправе использовать для отчетности об освоении инвестиционных квот любые квоты на аналогичный вид водных биоресурсов, которыми располагает сам инвестор либо которые добыты инвестором по договорам».

При этом, по словам главы всероссийского объединения, «предлагаемые поправки полезны, но их обсуждение в ведомствах будет небеспроблемным».

«Желание любой ценой сохранить «юридическую стерильность» законодательства об инвестиционных квотах, стремление поставить во главу угла не нужды бизнеса, а удобство контроля — все это может весьма затруднить прохождение очень полезного и необходимого проекта постановления», — считает Герман Зверев.

Как напомнили в ВАРПЭ, пакет предложений объединения по «шлифовке» законодательства об инвестквотах содержал и другие меры поддержки участников программы.

Так, объединение предложило расширить возможности по обработке уловов в море до их доставки на береговые заводы, дополнив перечень технологических операций разделкой. Закрытый перечень технологических операций не отражает всего многообразия процессов первичной обработки уловов — это ограничивает инвестора в использовании сложившихся практик, обратили внимание в ВАРПЭ.

Изменения поддержала в марте рабочая группа по «регуляторной гильотине» в рыболовстве, а также профильный комитет «ОПОРЫ России» — организация направила предложения по инвестквотам в составе мер по поддержке рыбной отрасли в условиях санкций вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Также ВАРПЭ предложила учесть особенности работы предприятий Северного бассейна и предусмотреть возможность зачета освоения инвестквоты в объеме не менее 70% уловов, добытых в рамках программы, а не готовой продукции из них. Как пояснили в ассоциации, протоколом 51-й Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству зафиксированы единые переводные коэффициенты на рыбопродукцию из трески. Так, минимальный коэффициент для трески, прошедшей на судне операции по потрошению и обезглавливанию, составляет 1,5.

«То есть из 1000 тонн уловов после потрошения и обезглавливания на судне останется 666,66 тонны рыбопродукции. Таким образом, если инвестор доставит на завод в качестве «входящего сырья» уловы трески, прошедшие необходимые операции, их количество заведомо не позволит ему выполнить критерий в 70% объема инвестиционных квот», — отмечается в пакете предложений ВАРПЭ, направленном в Минсельхоз, Минвостокразвития и Росрыболовство в марте. Указанные инициативы были поддержаны регуляторами, рассказали в ассоциации.

В связи с введением санкций в отношении России с конца февраля ВАРПЭ активно занимается разработкой мер поддержки рыбной отрасли и сохранения ее финансовой устойчивости. Это работа идет в тесном взаимодействии с Росрыболовством. Ранее Fishnews опубликовал подробный обзор о том, какие инициативы всероссийского объединения рыбаков уже приняты, а какие — в работе у ведомств.

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