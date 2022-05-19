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Соглашение подписали директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН и заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ Иван НОВИКОВ. Фото пресс-службы института

ВНИРО и КРДВ будут вместе помогать рыбной отрасли

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве. Они собираются, в частности, совместно разрабатывать технологии и рекомендации по интенсивному выращиванию водных биоресурсов.

Также стороны планируют совместно готовить предложения по укреплению сотрудничества науки, образования и бизнеса — для проведения фундаментальных и прикладных исследований в сфере рыболовства и рыбоводства, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В новом здании института документ подписали заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ Иван Новиков и директор ВНИРО Кирилл Колончин.

«Результаты исследований нашего института будут востребованы в рамках реализации инновационных бизнес-проектов и перспективных образовательных программ, направленных на развитие макрорегиона», — подчеркнул Кирилл Колончин.

«Такая кооперация призвана установить баланс интересов всех участников такого масштабного и разнообразного сектора экономики нашей страны, как рыбная отрасль, обеспечив ее интенсивное развитие», — отметил Иван Новиков.

Он добавил, что при реализации проектов крайне важно не забывать про рациональное использование ресурса, его воспроизводство, поэтому сотрудничество с ВНИРО имеет крайне важное, стратегическое значение.

«Эффективное применение передовых научных практик, разрабатываемых специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, при формировании инвестиционных моделей позволит создать формат «Умного бизнеса». Это обеспечит баланс в использовании добываемого ресурса, увеличит воспроизводство водных биоресурсов, насытит внутренний рынок качественным и доступным продуктом, но самое главное — сохранит биоресурсы нашей страны для будущих поколений», — заявили в пресс-службе.

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  • Соглашение подписали директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН и заместитель генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ Иван НОВИКОВ. Фото пресс-службы института
  • После подписания соглашения состоялась экскурсия по многопрофильному лабораторному комплексу ВНИРО. Фото пресс-службы института
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