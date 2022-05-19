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Свежевыловленный минтай

Минтайщики Южной Кореи опасаются срыва сезона

Обычно суда Республики Корея отправляются на добычу минтая в российские воды с середины мая. Но в этом году, по данным СМИ, еще даже не переведены средства за возможность ведения промысла.

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи с середины мая пытается решить вопрос допуска рыбаков республики в российские воды, пишет газета «Пусан Ильбо». Она напоминает, что минтай для страны — важнейший промысловый ресурс в акваториях РФ. У берегов самой Кореи он практически не ловится, в связи с чем с 2019 г. в республике действует запрет на добычу этой рыбы, напоминает издание.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Корее минтай любят и даже называют «народной рыбой». Однако сейчас все поступающие в страну минтаевые объемы добываются за рубежом. Доля российского минтая на южнокорейском рынке составляет 80%, а оставшиеся 20% — поставки из США, приводит цифры «Пусан Ильбо».

Ежегодно в рамках Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству обсуждается объем выделяемых квот и плата за них. Лимиты на 2022 г. стороны обсуждали с 8 по 11 февраля.

По данным Корейской ассоциации океанического рыболовства от 15 мая, правительство страны до сих пор не перечислило деньги за возможность промысла в исключительной экономической зоне России. Отмечено, что обычно все процедуры, в том числе перевод средств, завершаются к началу мая. Причиной нынешних проблем называют в том числе санкции, введенные против РФ.

Представители отрасли считают, что невыход минтайщиков на промысел в российские воды нанесет им и южнокорейским потребителям существенный удар. Кроме того, рыбаки сетуют на отсутствие внятной информации от правительства.

«Пусан Ильбо» обращает внимание: необходимость замещения добытого в акваториях России минтая поставками из-за рубежа может повлиять на потребительские цены. По данным Корейского морского института, оптовая цена на минтай в апреле достигла 2628 вон за килограмм — на 10% выше, чем в марте. Если же сравнивать с ценой за аналогичный период прошлого года или средней апрельской ценой за несколько лет, то рост составил 23 и 24,7% соответственно.

По мнению специалистов, сейчас подорожание минтая связано с беспокойством на рынке, которое вызвано возможностью затягивания конфликта на Украине. В этой ситуации оптовики стараются запастись продуктом, что толкает цены вверх.

«Пусан Ильбо» приводит слова представителя Министерства морских дел и рыболовства: с российской стороной ведутся переговоры для решения вопроса с допуском южнокорейских рыбаков в воды РФ. По прогнозам, это должно произойти не позже начала июня.

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