Александр Панин: Совместная работа поможет развитию рыбного рынка

Профильная сессия на «Неделе российского ритейла» поможет выработать совместные решения по развитию российского рыбного рынка. Здесь очень важно четкое понимание роли каждого звена товаропроводящей цепочки, отмечает председатель Рыбного союза Александр Панин.

В рамках «Недели российского ритейла» 7 июня пройдет экспертная сессия «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции», сообщает корреспондент FIshnews. Организаторами дискуссии выступают Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбный союз.

На сессии планируется собрать представителей регулирующих органов, рыбаков, перевозчиков, переработчиков, дистрибьютеров и торговых сетей. Это очень важное начинание, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин. В объединении всячески поддерживают озвучивание и обсуждение вопросов рыбной отрасли на профессиональных площадках.

В прошлые годы на «Неделе российского ритейла» для профессионального диалога собирались, например, производители мясной продукции. Интересные и важные выводы можно будет сделать и по рыбному рынку, уверены в союзе.

В объединении рассчитывают, что экспертная сессия поможет объединить усилия по продвижению рыбной продукции. Здесь необходимо понимание важности каждого звена товаропроводящей цепи. Нелегкий труд рыбаков дает стране уловы, переработчики создают продукт, который готов попасть на полки магазинов. Трейдеры обеспечивают дистрибьюцию и хранение продукции в течение года, планомерность закупок у рыбаков и распределение по регионам. Профессиональный диалог позволит решить, как улучшить работу на каждом участке и сделать более эффективным взаимодействие.

«Неделя российского ритейла» пройдет с 6 по 9 июня в Центре международной торговли и соберет руководителей органов власти в сфере торговли, байеров, производителей, поставщиков, менеджмент ведущих торговых сетей, представителей банковских организаций, аналитиков и экспертов в сфере розничной торговли. Организаторами форума выступают Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

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