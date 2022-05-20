Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Владивостокский рыбный терминал торжественно запустил новый холодильный комплекс с современной инфраструктурой. С его помощью терминал сможет переваливать свыше 500 тыс. тонн рыбопродукции в год.

Проект реализован при помощи преференций свободного порта Владивосток — его резидентом является рыбный терминал. Стратегическая цель проекта по строительству перевалочной и складской инфраструктуры — обеспечение продовольственной безопасности страны.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торжественной церемонии открытия присутствовали портовики, представители компаний-инвесторов, краевых властей, Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), рыбопромышленники.

«Холодильный комплекс, который находится за моей спиной, — уникальный, такого нет нигде, — рассказал генеральный директор терминала Владимир Бузанов. — Емкость нашего нового холодильника составляет 7,1 тыс. тонн. Температурный режим — до -24 градусов по Цельсию, общая площадь здания составляет 4,5 тыс. кв.м. В нем находятся три камеры, каждая из которых может одновременно принимать до 2,3 тыс. тонн рыбопродукции. Она будет складироваться напольным образом в три яруса, это технология, которая позволяет обрабатывать грузы с высокой скоростью».

Емкость единовременного хранения комплекса — 1156 палетомест, 7140 тонн рыбных грузов. Суточное поступление рыбных грузов — 1100 тонн, суточный выпуск – 600 тонн.

«Современное оборудование позволяет нам заводить автомобильный транспорт, контейнеры непосредственно в холодильную зону и отгружать рыбопродукцию напрямую, без ее отепления. Это очень важно», — подчеркнул Владимир Бузанов.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов в поздравительной речи сделал акцент на развитии порта. «Мы сегодня видим достаточно большой грузооборот по рыбе. Очень приятно отметить, что из тех 167 тыс. тонн, которые вы первалили с начала года, 50 тыс. тонн отгрузили на контейнеры. Вы совершенно правильно поменяли концепцию в соответствии с сегодняшней ситуацией», — обратил внимание глава отраслевого объединения.

Он напомнил про вызовы 2021 г., связанные с пандемией. «В этом году ситуация не очень сильно изменилась, остались те же «ковидные» замечания у китайцев, так же есть отказы в заходе российских судов. И чем больше холодильников будет построено здесь, на родном берегу, тем надежнее будет защищена рыбная отрасль», — резюмировал Георгий Мартынов.

Благодарственные грамоты вручили строителям и акционерам, принимавшим участие в реализации проекта. Затем символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр Шевченко.

Красную ленточку вместе с Владимиром Бузановым перерезали президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» Сергей Дарькин и заместитель директора по работе с резидентами управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее общество КРДВ) Алексей Дунаев.

Затем стартовала экскурсия по новому комплексу. Гости смогли лично оценить возможности холодильника и понаблюдать за приемкой первой партии рыбной продукции.

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