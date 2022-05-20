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Группа самцов малых плавунов. Они отличаются от самок множеством царапин, которые наносят друг другу во время «турнирных боев». Фото Татьяны Ивкович

В водах Южных Курил «зарегистрировали» редкого кита

Список морских млекопитающих южных Курильских островов пополнился новым видом — малым плавуном, или плавуном Сато. Этих китов встретили в Кунаширском проливе еще в 2021 г., но потребовалось время, чтобы подтвердить открытие генетическим анализом.

В середине мая на Кунашир прибыла научная экспедиция от Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по исследованию китообразных. В прошлом году во время в Кунаширском проливе между Россией и Японией участники экспедиционной группы встретили представителей недавно открытого вида китов — малых плавунов (Berardius minimus).

Тогда в составе экспедиции были участники FEROP (Far East Russia Orca Project — Дальневосточный проект по исследованию косаток), сотрудники МГУ и национального парка «Берингия». Им удалось впервые в мире встретить и описать группу малых плавунов в природе, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника «Курильский».

Малый плавун, самец. Фото Татьяны Ивкович

Семейство клюворылые (Ziphiidae) — одна из наименее изученных групп китообразных. Их редко можно встретить, так как они предпочитают держаться в глубоководных районах и вдоль шельфового склона, много времени проводят под водой и мало — на поверхности. Животные малозаметны из-за низкого профиля и отсутствия выраженного фонтана у многих видов этого семейства. Благодаря этим особенностям некоторые виды Клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавун (Berardius).

«До недавнего времени были официально признаны два вида плавунов: северный (Berardius bairdii) в северной части Тихого океана и южный (Berardius arnuxii) в южном полушарии. Однако японские китобои уже давно различали у берегов Хоккайдо две формы плавуна: более крупную и светлую (соответствующую обычному северному плавуну) и более мелкую и темную», — обратили внимание в пресс-службе заповедника.

Несколько лет назад ученые провели генетический анализ проб от найденных на берегу трупов китов обеих форм и доказали, что они очень сильно различаются. Более того, специалисты обнаружили, что более мелкая и темная форма генетически отличается от северного и южного плавуна в большей степени, чем оба они друг от друга. В 2019 г. японские ученые опубликовали официальное описание нового вида, дав ему научное название Berardius minimus (малый плавун, или плавун Сато).

В 2020 году группа FEROP опубликовала статью об обнаружении трех экземпляров малого плавуна среди китов, выброшенных на берега Сахалина и южных Курильских островов. Однако до последнего времени достоверные встречи живых малых плавунов не были описаны не только в российских водах, но и нигде в мире.

Малый плавун, самка. Фото Татьяны Ивкович

В мае-июне 2021 г. во время экспедиции по исследованию косаток в Кунаширском проливе, в один туманный день прямо рядом с лодкой вынырнула группа плавунов. Они были мельче, чем привычные северные плавуны, и ученые сразу подумали, что это могут быть представители недавно описанного вида.

«В последующие дни такие же группы были встречены еще несколько раз, удалось взять и генетическую пробу от одного из животных. Впоследствии в лаборатории был произведен анализ материала, и было подтверждено, что встреченные киты — действительно малые плавуны! Это первый достоверно подтвержденный случай наблюдения нового вида плавуна в природе», — рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что поведение встреченных групп малых плавунов отличается от поведения северных плавунов. Разницу в размерах в море не всегда легко оценить, но есть характерная черта, позволяющая различить эти виды — у малого плавуна практически незаметен фонтан. У северного плавуна фонтан плотный, кустистый, виден за два-три километра. У малых плавунов выдох издалека не заметен, но иногда виден вблизи, и он намного менее плотный. С этим, очевидно, и связана редкость наблюдения этого вида в природе, полагают специалисты. Когда плавуны лежат на воде, они практически не возвышаются над поверхностью, без фонтана их можно заметить только при хорошей погоде на расстоянии нескольких сотен метров.

Малый плавун, самка. Фото Татьяны Ивкович

В 2022 г. исследователи китообразных продолжат научные изыскания с охотоморской стороны Кунашира в сотрудничестве с заповедником «Курильский». Предполагается дальнейшее изучение китов в Кунаширском проливе.

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