В водах Южных Курил «зарегистрировали» редкого кита

Список морских млекопитающих южных Курильских островов пополнился новым видом — малым плавуном, или плавуном Сато. Этих китов встретили в Кунаширском проливе еще в 2021 г., но потребовалось время, чтобы подтвердить открытие генетическим анализом.

В середине мая на Кунашир прибыла научная экспедиция от Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по исследованию китообразных. В прошлом году во время в Кунаширском проливе между Россией и Японией участники экспедиционной группы встретили представителей недавно открытого вида китов — малых плавунов (Berardius minimus).

Тогда в составе экспедиции были участники FEROP (Far East Russia Orca Project — Дальневосточный проект по исследованию косаток), сотрудники МГУ и национального парка «Берингия». Им удалось впервые в мире встретить и описать группу малых плавунов в природе, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника «Курильский».

Семейство клюворылые (Ziphiidae) — одна из наименее изученных групп китообразных. Их редко можно встретить, так как они предпочитают держаться в глубоководных районах и вдоль шельфового склона, много времени проводят под водой и мало — на поверхности. Животные малозаметны из-за низкого профиля и отсутствия выраженного фонтана у многих видов этого семейства. Благодаря этим особенностям некоторые виды Клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавун (Berardius).

«До недавнего времени были официально признаны два вида плавунов: северный (Berardius bairdii) в северной части Тихого океана и южный (Berardius arnuxii) в южном полушарии. Однако японские китобои уже давно различали у берегов Хоккайдо две формы плавуна: более крупную и светлую (соответствующую обычному северному плавуну) и более мелкую и темную», — обратили внимание в пресс-службе заповедника.

Несколько лет назад ученые провели генетический анализ проб от найденных на берегу трупов китов обеих форм и доказали, что они очень сильно различаются. Более того, специалисты обнаружили, что более мелкая и темная форма генетически отличается от северного и южного плавуна в большей степени, чем оба они друг от друга. В 2019 г. японские ученые опубликовали официальное описание нового вида, дав ему научное название Berardius minimus (малый плавун, или плавун Сато).

В 2020 году группа FEROP опубликовала статью об обнаружении трех экземпляров малого плавуна среди китов, выброшенных на берега Сахалина и южных Курильских островов. Однако до последнего времени достоверные встречи живых малых плавунов не были описаны не только в российских водах, но и нигде в мире.

В мае-июне 2021 г. во время экспедиции по исследованию косаток в Кунаширском проливе, в один туманный день прямо рядом с лодкой вынырнула группа плавунов. Они были мельче, чем привычные северные плавуны, и ученые сразу подумали, что это могут быть представители недавно описанного вида.

«В последующие дни такие же группы были встречены еще несколько раз, удалось взять и генетическую пробу от одного из животных. Впоследствии в лаборатории был произведен анализ материала, и было подтверждено, что встреченные киты — действительно малые плавуны! Это первый достоверно подтвержденный случай наблюдения нового вида плавуна в природе», — рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что поведение встреченных групп малых плавунов отличается от поведения северных плавунов. Разницу в размерах в море не всегда легко оценить, но есть характерная черта, позволяющая различить эти виды — у малого плавуна практически незаметен фонтан. У северного плавуна фонтан плотный, кустистый, виден за два-три километра. У малых плавунов выдох издалека не заметен, но иногда виден вблизи, и он намного менее плотный. С этим, очевидно, и связана редкость наблюдения этого вида в природе, полагают специалисты. Когда плавуны лежат на воде, они практически не возвышаются над поверхностью, без фонтана их можно заметить только при хорошей погоде на расстоянии нескольких сотен метров.

В 2022 г. исследователи китообразных продолжат научные изыскания с охотоморской стороны Кунашира в сотрудничестве с заповедником «Курильский». Предполагается дальнейшее изучение китов в Кунаширском проливе.

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