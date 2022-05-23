Гренландские киты Охотоморья страдают от рыбацких снастей

Ученые и экологи подвели итоги экспедиции по исследованию популяции гренландских китов в Охотском море. Оказалось, что более трети животных запутывалось в орудиях лова.

Совместная экспедиция WWF России, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и региональной общественной организации «Совет по морским млекопитающим» проводилась летом и осенью 2021 г. в бухте Врангеля, а также в заливах Николая и Ульбанском. Главной целью было изучить малочисленную охотоморскую популяцию гренландского кита (ее численность оценивается в 300-400 особей) и понять, какие угрозы для нее наиболее актуальны. Это единственная популяция редкого кита, которая не покидает российских вод.

«Исследования показали, что около 35 процентов китов шантарского стада хотя бы раз в своей жизни запутывались в веревках или рыболовных снастях — у 50 из 144 изученных китов были обнаружены характерные следы и шрамы. Обычно они представляют собой линейные порезы, чаще всего отмеченные на хвостовом стебле, грудных передних плавниках, а также вокруг рта», — рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Экологи отметили, что подобные запутывания могут оказаться очень опасными для китов — по мере продвижения животного в воде веревки затягиваются на теле все более плотно. «У одного из встреченных китов таким образом была ампутирована часть хвостового плавника. Ранее, в 2018-м году, южнее района экспедиции, на берегу Татарского пролива, было обнаружено тело кита, у которого таким же образом был ампутирован хвост. C уверенностью можно говорить о том, что воздействию этой угрозы подвергается больше трети популяции гренландских китов в Охотском море», — заявили в природоохранной организации.

«Мы, конечно, знали, что представители семейства гладких китов, к которым относится гренландский кит, в силу своего строения и особенностей питания страдают от запутывания в веревках и орудиях лова сильнее, чем другие киты, но не представляли, что эта проблема для охотоморской популяции будет настолько актуальной. Сравните, в другой популяции этого же вида, которая обитает в Беринговом и Чукотском морях, шрамы от запутываний имеют «всего» около 12% китов — почти в три раза меньше, чем в Охотском море», — привел статистику главный координатор проектов по морским охраняемым территориям WWF России Борис Соловьев.

Экологи напомнили, что эта маленькая популяция страдает из-за климатических изменений, нападений косаток и стремительно развивающейся хозяйственной деятельности в регионе, в том числе туризма в ключевых летних местообитаниях китов. Поэтому обнаруженные следы запутываний вызывают особенную озабоченность «зеленых».

«Пока слишком рано делать выводы о том, где и в чем именно запутываются и травмируются киты — это могут быть и порядки с крабовыми ловушками, и ставные невода, и браконьерские сети, и/или вообще оставленные или утерянные орудия лова, веревки, — добавил Борис Соловьев. — Для того чтобы разобраться в причинах и понять, что можно сделать, чтобы снизить масштаб этого воздействия, нам не обойтись без сотрудничества с рыбаками и рыбохозяйственной наукой. Надеемся на продуктивный диалог и уверены, что коллеги понимают важность проблемы».

Всего в ходе экспедиции 2021 г. было собрано более 2 тыс. фотографий и видео китов, сделанных с дронов. С их помощью исследователи идентифицировали 114 особей, большая часть из которых встречена впервые. Это около трети от числа всего летнего шантарского стада. Фотографии и параметры «незнакомых» китов были занесены в общую базу.

Такая картотека ведется уже несколько лет и благодаря повторным встречам с уже идентифицированными животными она позволяет понять характер перемещений китов и другие особенности их жизни. Узнают китов по шрамам и по особенностям пигментации кожи — уникальные отметки есть почти у каждого взрослого животного.

В этом году WWF России и Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН собираются провести новую экспедицию. Планируется оценить распространение потенциально опасных для гренландских китов орудий лова в Шантарском районе и в Охотском море в целом. «Будут выявлены возможные источники травмирования китов, типы применяемых снастей и районы их распространения. Будет дана оценка опасности оставленных, утерянных или иным образом брошенных орудий лова и веревок для китов и подготовлены соответствующие рекомендации», — анонсировали в природоохранной организации.

Фотографии Ольги Шпак / WWF России.

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