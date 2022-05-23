Вопросы рыбоводства Карелии будет решать рабочая группа

В парламенте Карелии решено создать рабочую группу по вопросам аквакультуры. Планируется, что специалисты помогут находить баланс между экономической и экологической составляющими.

В законодательном собрании Республики Карелия прошло заседание комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии. Парламентарии рассмотрели вопрос о мерах для улучшения состояния озер, где выращивают форель.

«Достаточно много обращений в адрес депутатов поступает от жителей по вопросам предоставления на наших озерах рыбоводных участков для размещения форелеводческих хозяйств. Они поднимают вопросы о необходимости усиления контроля за состоянием озер, на которых ведут свою деятельность рыбоводные хозяйства, проведения мониторинга и научно-исследовательских работ по определению состояния экосистем водоемов», — рассказала председатель комитета Марина Гуменникова.

Она напомнила, что с 2022 г. в республике предусмотрены новые направления господдержки для повышения экологизации аквакультуры — возмещается часть затрат, в том числе на научно-исследовательские работы. Заместитель премьер-министра правительства региона — министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов отметил, что на повышение экологической безопасности рыбоводства в республике выделены 10 млн рублей. Порядок предоставления средств определен, идет сбор заявок.

Заместитель гендиректора по научно-организационной работе Карельского научного центра РАН Николай Ильмаст обратил внимание, что за последние пять лет мощности форелеводческих предприятий в регионе значительно увеличились — до 35 тыс. тонн. Возросла и биогенная нагрузка на водоемы. Сотрудники КарНЦ готовы проводить научно-исследовательские работы по заявкам форелеводов, заявил Николай Ильмаст.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики, по итогам обсуждения было решено создать при комитете рабочую группу по вопросам региональной аквакультуры (рыбоводства).

«В ее состав войдут представители исполнительной и законодательной власти, научного сообщества, экологи и все заинтересованные лица. На заседаниях будут рассматриваться системные вопросы поиска баланса между экономикой и защитой нашего водного богатства, а также частные случаи. Мы надеемся на то, что между властью, гражданами и бизнесом будет конструктивный диалог», — прокомментировала Марина Гуменникова.

Фотографии пресс-службы законодательного собрания республики.



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