Марифермерам предлагают участок в Заполярье

Еще один морской рыбоводный участок в Мурманской области выставили на электронный аукцион. Заявки на РВУ площадью чуть более 100 га можно подавать по 17 июня включительно.

Торги организует Росрыболовство на площадке ООО «РТС-тендер». Участок находится в Баренцевом море и предназначен как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Стартовая цена лота — 768,84 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион запланирован на 25 июня. Победитель получит РВУ на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews