Для правил рыболовства предложили предусмотреть особые сроки

Депутаты перенесли на 7 июня рассмотрение законопроекта об электронной отчетности в рыболовстве. Ко второму чтению документ предлагалось дополнить положением об особых сроках вступления в силу требований в правилах рыболовства. Это должно обеспечить оперативность регулирования промысла.

Госдума перенесла рассмотрение во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправки предусматривают правовую базу для использования электронного промыслового журнала и электронных разрешений на вылов.

Ко второму чтению группа депутатов также предложила включить в проект положение об особых сроках вступления в силу требований в правилах рыболовства. Напомним, что согласно закону «Об обязательных требованиях в РФ» положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу или с 1 марта, или с 1 сентября. Отраслевое сообщество заявило о необходимости вывести из общих рамок правила рыболовства, так как это необходимо для оперативного регулирования промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ко второму чтению законопроекта депутаты подготовили норму, согласно которой нормативные правовые акты, которые принимаются в соответствии с законом о рыболовстве и устанавливают обязательные требования (за исключением правил рыболовства и ограничений рыболовства), вступают в силу в сроки, установленные законом об обязательных требованиях.

При этом предусматривается, что «нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования в правилах рыболовства или в ограничениях рыболовства, вступают в силу в сроки, установленные данными нормативными правовыми актами». Таким образом, получается, что соответствующие приказы Минсельхоза смогут выходить с особыми сроками начала действия.

Однако пока такая редакция не одобрена. Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что на законопроект поступило замечание Минэкономразвития. «Мы когда посмотрели это замечание — конечно, его легко было устранить, но сегодня восстало все рыболовецкое сообщество — мы получили уже десять телеграмм от всех ассоциаций. Поэтому нам надо будет убедить в данном случае не рыболовецкое сообщество, а Минэк – в том, что у нас все правильно в законопроекте», — сообщил глава комитета.

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