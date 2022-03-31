Правила рыболовства предложили вывести из общих рамок

Минсельхоз попросил главу правительства Михаила Мишустина вывести правила рыболовства из-под общих требований по вступлению в силу нормативно-правовых актов. Нынешние временные рамки мешают эффективному осуществлению рыбалки, отметили в ведомстве.

Согласно федеральному закону «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу с 1 марта или с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования (исключения могут быть предусмотрены федеральным законом, указом президента или международным договором).

Однако такие временные рамки не позволяют принимать своевременные решения по обеспечению рационального использования водных биоресурсов, отметили в Министерстве сельского хозяйства (именно это ведомство утверждает правила рыболовства). Невозможность оперативного регулирования затрудняет рыбалку.

В связи с этим, как стало известно Fishnews, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение, которое позволит внести в законодательство изменения о нераспространении общих требований по срокам вступления на правила рыболовства.

О необходимости обеспечить необходимость более оперативного внесения изменений в правила уже заявляли отраслевые объединения и региональные власти.

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