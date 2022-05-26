Юным магаданцам раскроют перспективы работы во ВНИРО

В магаданском Лицее № 1 имени Н.К. Крупской Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии запускает пилотный проект по профориентации. Специалисты ВНИРО будут знакомить ребят с особенностями работы отраслевых ученых.

Предусмотрены открытые уроки и различные научно-просветительские проекты, сообщили Fishnews в пресс-службе института. Также на базе Магаданского филиала ВНИРО школьникам предоставят возможность понаблюдать за работой ученых.

«Ребятам, которые планируют связать свое будущее с рыбной отраслью и с наукой, неформальное общение с учеными ВНИРО, посещение нашего Магаданского филиала и активное включение в различные научно-просветительские проекты поможет сделать правильный выбор»,— отметил директор института Кирилл Колончин на встрече с директором лицея Ириной Николаевой.

Подобная практика уже адаптирована на базе Камчатского филиала ВНИРО, напомнили в пресс-службе.

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