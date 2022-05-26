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На биржу в обязательном порядке предложили отправлять, в частности, мороженый минтай

АСРФ выступила против обязательной продажи рыбной продукции на бирже

АСРФ подготовила возражения по законопроекту, обязывающему производителей продавать часть рыбной продукции через биржу. Такая мера не приведет к стабилизации цен, зато серьезно нарушит логистику рыбного рынка, считают в ассоциации.

Разработанный Минфином законопроект «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об организованных торгах» позволяет правительству вводить нормативы обязательной продажи через биржу определенных групп товаров. К их числу отнесены и «рыба мороженая (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), филе рыбы мороженое (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), биоресурсы, квоты на вылов морепродуктов». На организованные торги предложено направлять до 25% продукции, произведенной предприятием.

Целью законопроекта заявлено создание инструмента для обеспечения «недискриминационного доступа к товарам» и «справедливого ценообразования на товарном рынке» в случаях существенного изменения рыночной ситуации. Что считать «существенным изменением», тоже должно решать правительство.

По мнению Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), распространение норматива продажи на бирже на рыбную продукцию, водные биоресурсы и права на их добычу в виде квот нецелесообразно. Волатильность цен на рыбную продукцию отечественных производителей обусловлена, в первую очередь, сезонностью промысла и потребления рыбной продукции, а не «существенным изменением рыночной ситуации».

В АСРФ отмечают, что существуют иные, более эффективные инструменты снижения волатильности цен, которые могут быть задействованы на уровне объединений производителей рыбной продукции. В частности, в начале апреля отраслевые ассоциации выступили с заявлением о создании открытой рабочей группы с привлечением всех участников рыбного рынка — для приоритетного насыщения внутреннего рынка рыбной продукцией и предотвращения необоснованного роста цен.

«Принятие законопроекта с распространением его на рыбную продукцию повлечет необходимость изменения сложившихся цепочек реализации и логистики у производителей рыбной продукции, сократит объемы реализации и отгрузок по долгосрочным договорам переработчикам рыбной продукции. Это в свою очередь скажется на обеспечении переработки сырьем, увеличит издержки поставщиков сырья и рыбопереработчиков на перестройку продаж-закупок и логистики», — заявили Fishnews в пресс-службе АСРФ.

По оценке бизнес-объединения, инициатива Минфина потребует интеграции торговых систем с государственными информационными системами оформления электронной ветеринарной документации на рыбную продукцию, что также приведет к дополнительным затратам. В ассоциации указали, что включение в биржевые торги прав на добычу рыбы, как и норматив обязательной реализации части продукции через биржу, являются существенными изменениями условий реализации инвестпроектов в рамках механизма инвестквот.

«Предлагаемое законопроектом регулирование представляется излишним и нарушающим предусмотренный статьей 8 Конституции РФ принцип свободы экономической деятельности», — подчеркнули в пресс-службе АСРФ. В предложенной Минфином схеме биржевая площадка не предоставляет услуг хранения, логистического сопровождения, обеспечения своевременности платежей и будет выступать лишь в качестве дополнительного посредника, что приведет к удорожанию продукции для конечного потребителя, предупредили в ассоциации.

По информации АСРФ, крупные производители рыбной продукции, которые имеют собственные налаженные системы реализации, по сути, сами выполняют функции биржи. Востребованная продукция продается участникам рынка, которые предлагают максимальную цену, а стоковый товар реализуется со скидкой за объем.

АСРФ намерена разместить возражения по законопроекту на портале проектов федеральных нормативно-правовых актов, и направить свою позицию в Минфин, Минсельхоз и Росрыболовство. Кроме того, ассоциация предложит рассмотреть законопроект в рамках отраслевой рабочей группы по «регуляторной» гильотине.

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