Бизнес-объединения обеспечат приоритет поставкам рыбы на внутренний рынок

Крупнейшие отраслевые ассоциации объявили о создании рабочей группы для мониторинга за ценами и поставками рыбы и морепродуктов. Цель — обеспечить необходимый объем и ассортимент рыбной продукции на внутреннем рынке.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Рыбный союз, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота и Союз рыбопромышленников Севера выступили с совместным заявлением о приоритетном насыщении внутреннего рынка рыбной продукцией. Чтобы предотвратить необоснованный рост цен на сырье и пищевую продукцию из водных биоресурсов и обеспечить необходимые рынку объемы и ассортимент, бизнес-сообщество предлагает задействовать механизм саморегулирования.

Отраслевые ассоциации договорились о создании открытой рабочей группы с привлечением всех участников рыбного рынка — рыбаков, дистрибьюторов, переработчиков, хореки и розницы, говорится в заявлении, текст которого Fishnews предоставили в Рыбном союзе.

Рабочая группа будет вести еженедельный мониторинг объемов вылова водных биоресурсов, экспорта и импорта, запасов и ассортимента рыбы на холодильниках в морских портах и их транспортировки, а также отслеживать динамику цен на наиболее востребованные в России виды рыбной продукции на всех этапах товаропроводящей цепи.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил активную координационную роль руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова для достижения этих договоренностей. «Уверен, что совместные усилия всего рыбохозяйственного комплекса позволят обеспечить продовольственную безопасность страны. Вместе мы сможем насытить отечественный рынок качественной рыбной продукцией по разумным ценам», — заявил руководитель Рыбного союза.

«Члены АСРФ готовы обеспечить внутренний рынок необходимым объемом высококачественной рыбной продукции. В том числе - продукцией глубокой переработки морской заморозки, которая гарантирует сохранение для потребителя уникальных питательных свойств дикой рыбы. Это идеальный полуфабрикат для любых рыбных блюд. Мы также видим дополнительные возможности по замещению импорта филе пангасиуса и телапии, сурими из тропических рыб», - прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

При этом сегодня для рыбопромышленников, особенно несущих существенные затраты на реализацию инвестиционных проектов, необходима поддержка государства , добавил собеседник Fishnews. В частности, АСРФ предлагала отложить увеличение ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

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