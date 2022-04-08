Новости
Бизнес-объединения обеспечат приоритет поставкам рыбы на внутренний рынок

Бизнес-объединения обеспечат приоритет поставкам рыбы на внутренний рынок

Крупнейшие отраслевые ассоциации объявили о создании рабочей группы для мониторинга за ценами и поставками рыбы и морепродуктов. Цель — обеспечить необходимый объем и ассортимент рыбной продукции на внутреннем рынке.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Рыбный союз, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота и Союз рыбопромышленников Севера выступили с совместным заявлением о приоритетном насыщении внутреннего рынка рыбной продукцией. Чтобы предотвратить необоснованный рост цен на сырье и пищевую продукцию из водных биоресурсов и обеспечить необходимые рынку объемы и ассортимент, бизнес-сообщество предлагает задействовать механизм саморегулирования.

Отраслевые ассоциации договорились о создании открытой рабочей группы с привлечением всех участников рыбного рынка — рыбаков, дистрибьюторов, переработчиков, хореки и розницы, говорится в заявлении, текст которого Fishnews предоставили в Рыбном союзе.

Рабочая группа будет вести еженедельный мониторинг объемов вылова водных биоресурсов, экспорта и импорта, запасов и ассортимента рыбы на холодильниках в морских портах и их транспортировки, а также отслеживать динамику цен на наиболее востребованные в России виды рыбной продукции на всех этапах товаропроводящей цепи.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил активную координационную роль руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова для достижения этих договоренностей. «Уверен, что совместные усилия всего рыбохозяйственного комплекса позволят обеспечить продовольственную безопасность страны. Вместе мы сможем насытить отечественный рынок качественной рыбной продукцией по разумным ценам», — заявил руководитель Рыбного союза.

«Члены АСРФ готовы обеспечить внутренний рынок необходимым объемом высококачественной рыбной продукции. В том числе - продукцией глубокой переработки морской заморозки, которая гарантирует сохранение для потребителя уникальных питательных свойств дикой рыбы. Это идеальный полуфабрикат для любых рыбных блюд. Мы также видим дополнительные возможности по замещению импорта филе пангасиуса и телапии, сурими из тропических рыб», - прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

При этом сегодня для рыбопромышленников, особенно несущих существенные затраты на реализацию инвестиционных проектов, необходима поддержка государства, добавил собеседник Fishnews. В частности, АСРФ предлагала отложить увеличение ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Обязательный порог освоения квоты пора упразднять

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Все материалы

Крупным планом

Холдинг DEGA объединил профессионалов в проектировании, строительстве и введении в строй объектов любой сложности и назначения и специалистов с большим опытом создания современных рыбозаводов на Дальнем Востоке

DEGA: Завод не останется в проекте

В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок

Андрей Федоров: Санкции — это не только риски, но и новые возможности

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

События

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.