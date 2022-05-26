Бывший капитан «Акванавта» предстанет перед судом

В Приморском крае завершилось расследование в отношении бывшего капитана рыболовного судна «Акванавт», которое затонуло у причала в начале февраля. Фигуранту вменяют нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека.

Дело возбудил Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. Бывшего капитана обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, краболов «Акванавт» затонул утром 2 февраля в порту Зарубино. Погиб старший механик.

«Причиной инцидента послужили действия капитана судна, проигнорировавшего требования об остойчивости и непотопляемости судна, а также положений ряда нормативных правовых документов, регламентирующих правила движения и эксплуатации морского транспорта. Фигурант допустил перегруз транспортного средства более чем на 44 тонны, что почти в два раза превысило его максимально допустимую грузоподъемность. В результате у судна возник критический крен на левый борт, забортная вода поступила во внутренние помещения, что привело к резкой потере остойчивости и стремительному затоплению», — рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Хасанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

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