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На Северной верфи спустили на воду траулер-процессор «Капитан Брейхман». Фото пресс-службы Росрыболовства

Еще один траулер из «капитанской» серии для «Норебо» спустили на воду

На Северной верфи в Санкт-Петербурге спустили на воду четвертый траулер-процессор для группы «Норебо». Передача судна заказчику запланирована на 2023 г.

Траулер-процессор «Капитан Брейхман» строится по проекту 170701 для промысла в Северной Атлантике. На церемонии спуска на воду руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что это одно из самых современных судов рыбопромыслового флота во всем мире, с безотходной переработкой и хорошими условиями труда для моряков. «Уверен, что в скором времени мы увидимся на поднятии российского флага на этом траулере», — сказал глава ведомства.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Генеральный директор Мурманского губернского флота (входит в группу «Норебо») Андрей Гуляев поделился своими впечатлениями от «Капитана Брейхмана»: «Глядя на эту мощь, эту красоту, могу сказать, что это очередной шаг на верном пути, который выбрал холдинг «Норебо» и промышленность нашей страны. Будем развиваться дальше!»

Андрей Гуляев рассказал, что у «Норебо» есть успешный опыт эксплуатации современного судна меньших размеров со схожим типом корпуса х-bow. Оно проявило себя блестяще при эксплуатации в северных широтах, Арктике. Руководитель компании ожидает, что новый «капитан» ни в чем не уступит этому судну. Андрей Гуляев особо подчеркнул, что на «Капиате Брейхмане» будут созданы отличные условия проживания для экипажа, рассказали Fishnews в пресс-службе Северной верфи.

Генеральный директор судостроительного предприятия Игорь Орлов отметил экологичность и инновационность проекта. «Это во всех отношениях уникальный проект для завода, который справляется с целым рядом вызов, осваивая новую высокотехнологичную продукцию», — заявил руководитель Северной верфи.

Участники торжественной церемонии. Фото пресс-службы Северной верфи

Траулер-процессор «Капитан Брейхман» назван в честь заслуженного работника рыбного хозяйства Российской Федерации Льва Семеновича Брейхмана, капитана-флагмана группы судов, работавших в юго-восточной части Тихого океана, позднее — генерального директора и председателя совета директоров ОАО «Мурманрыбпром».

Перед спуском на воду на траулере «Капитан Брейхман» смонтировали ходовую рубку, мачты, палубные краны, донные части рыбопоискового оборудования, выполнили окраску подводной части корпуса. После спуска продолжатся достроечные работы, начнется монтаж рыбофабрики и зашивка помещений.

После спуска на траулере продолжатся достроечные работы. Фото пресс-службы Северной верфи

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся Северной верфью для холдинга «Норебо», состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре — в Дальневосточном. Проектную и рабочую конструкторскую документацию разработал отечественный проектант Nautic Rus. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики, отметили судостроители.

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