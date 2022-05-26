Грузоперевозки избавят от бумажной волокиты

Правительство утвердило правила обмена электронными перевозочными документами: транспортными накладными, заказ-нарядами и сопроводительными ведомостями. Таким образом, завершена подготовка «нормативки» для запуска Государственной системы ЭПД.

Постановление правительства РФ от 21 мая 2022 года № 931 — один из восьми документов, необходимых для начала работы системы ЭПД. «Все они вступят в силу 1 сентября 2022 года – таким образом, в России появится новый ресурс, позволяющий быстрее перемещать грузы по стране и избавить участников рынка от бумажных документов», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Взаимодействие между государственной информационной системой и участниками рынка будет осуществляться через операторов электронного документооборота.

Ожидается, что использование единой системы электронных перевозочных документов позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки, а органам власти — автоматизировать административные процедуры и проверки.

«В итоге повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия смогут быстрее организовывать цепочки поставок», — отметил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

В документе реализуются нормы, содержащиеся в поправках к ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и Уставу автомобильного транспорта. Они были приняты в июле 2021 г.

Перевод перевозочных документов в электронный вид — одна из главных задач Транспортной стратегии до 2030 г., подчеркнули в пресс-службе.

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