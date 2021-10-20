Для развития транспортной отрасли приготовили новый план

Подготовлена транспортная стратегия РФ до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. Документ рассмотрели на заседании президиума Госсовета, которое провел президент Владимир Путин.

Новая стратегия — новые возможности

Глава государства отметил, что обновленная транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека и открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. «И конечно, это означает, что пассажирские и грузовые перевозки осуществляются, как принято говорить, строго по расписанию, отправляются и прибывают в намеченный день и час», — подчеркнул президент.

Он напомнил: исходя из положений стратегии, регионы России при поддержке федерального правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и другими ресурсами.

Владимир Путин призвал кабмин рассмотреть и утвердить документ на одном из ближайших заседаний. «С принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств, — заявил президент. — Прошу правительство не позднее первого квартала будущего года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии и сделать это в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний».

Что в документе

Проект стратегии презентовал министр транспорта Виталий Савельев, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму заседания. Глава Минтранса отметил, что ключевой принцип стратегии — клиентоцентричность. «Стратегия отрасли впервые структурирована не по видам транспорта, а по категориям услуг в интересах граждан, предпринимателей и государства», — рассказал руководитель ведомства.

Увеличение провозной способности железнодорожных участков в экспортном направлении запланировано до 327 млн тонн в зависимости от сценария развития. «Мы говорим о совокупности проектов КПМИ [Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры], подходов к портам северо-запада, Азово-Черноморского бассейна, Восточного полигона», — уточнил Виталий Савельев.

Он рассказал, что для грузовладельцев будут созданы условия для повышения скорости доставки товаров, ее точности. «Совокупность мер развития позволит нарастить в шесть раз контейнерный транзит через территорию России. За счет развития внутренних водных путей сократится себестоимость перевозки для грузоотправителей, тяготеющих к Единой глубоководной системе европейской части России. Стимулирование создания новых транспортно-логистических центров придаст импульс развитию электронной торговли», — обрисовал перспективы глава Минтранса.

По совместной оценке Минтранса и Минэкономразвития, совокупный эффект от реализации стратегии до 2035 г. превысит 90 трлн рублей, при этом с эффектами до 2050 г. цифра возрастает до 180 трлн рублей. «Конечно, это предварительные оценки, и наш главный вызов — скорость внедрения новых технологий», — заметил Виталий Савельев.

Проблемы портов

Владимир Путин напомнил о мерах по развитию транспортной инфраструктуры в предыдущие годы. В пример он привел морские порты.

«Действительно, за последние 15 лет — это впечатляющая на первый взгляд цифра — мощности портовые выросли у нас в три раза, до 1,2 млрд тонн, но… У нас 67 морских портов работает, но только шесть из них загружены в полную мощность, а 61 — недогружены, мягко говоря. Основной фактор, сдерживающий повышение их конкурентоспособности, — а речь идет о конкурентоспособности отрасли в целом: когда мы говорим о портах, мы понимаем значение портов в транспортной инфраструктуре в целом, — это отсутствие эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий. А мы принимали решение о развитии этой системы. Они так до конца и не доведены, эти решения, до полного исполнения», — констатировал президент.

Глава государства отметил, что это, как правило, комплексные проблемы. «Вот Калининград: на таможенное оформление уходит примерно 12 часов, а передвижение по самому субъекту Федерации грузов — всего два часа», — привел нерадостные цифры Владимир Путин.

Говоря про управление федеральным имуществом, он указал на Выборгский порт, где одна из компаний-арендаторов с августа 2019 г. по ноябрь 2020 г. перечислила «Росморпорту» 21 млн рублей, заработав при этом 1,2 млрд рублей, в том числе и за сдачу объектов инфраструктуры в субаренду. «Послушайте, если мы так будем хозяйствовать дальше, то тогда никаких федеральных бюджетных денег и не хватит», — обратился к участникам президиума Госсовета президент.

Глава государства напомнил и про развитие Севморпути: «Пограничники работают, Минобороны выстраивает свою работу для того, чтобы обеспечить национальные интересы, — а износ основных фондов там достигает 40%. В некоторые порты на Северном морском пути, например Нарьян-Мар или порт Диксон, вообще лет 30 денег никто не вкладывал. Лет 30, а то и больше. В справке написано: более 45 лет».

Президент указал и на недостаточную синхронизацию различных видов транспорта, в частности, на Восточном полигоне (проект расширения мощностей БАМа и Транссиба для вывоза грузов в порты Дальнего Востока и к границе с Китаем). «К портам подходов-то нет должного объема, железнодорожной инфраструктуры. То же самое, кстати говоря, на южном направлении, в Дагестане то же самое происходит и в Азово-Черноморском бассейне», — обратил внимание Владимир Путин.

По его словам, в отрасль предполагается до 2035 г. инвестировать около 60,4 трлн рублей. От этих вложений планируется получить совокупный эффект для экономики примерно в 160 трлн рублей, из которых 90 триллионов должны быть реализованы в период 2021–2035 гг., а еще 70 трлн — в период до 2050 г., на более отдаленную перспективу.

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