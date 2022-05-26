Рыбопромышленники за оперативное регулирование промысла

АСРФ поддерживает законодательную инициативу об ускоренном вступлении в силу приказов об изменении правил рыболовства. Эта норма добавлена в законопроект о цифровых разрешениях и ЭПЖ, который планируется рассмотреть во втором чтении 7 июня.

Поправка, устанавливающая особые сроки вступления в силу приказов, касающихся правил рыболовства и ограничений рыболовства, была разработана в процессе подготовки ко второму чтению законопроекта о выдаче электронных разрешений на вылов и ведении электронного промыслового журнала (ЭПЖ). Рассмотрение законопроекта в Госдуме, назначенное на 25 мая, из-за замечаний Минэкономразвития было перенесено на 7 июня.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) направила в комитет ГД по аграрной политике обоснование важности предложенных изменений законодательства о рыболовстве. В настоящее время, по закону об обязательных требованиях, правила рыболовства и их изменения, а также ограничения промысла должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. При этом соответствующие приказы должны пройти государственную регистрацию не менее чем за 90 дней до этих дат, обратили внимание в АСРФ.

«Таким образом, зарегистрированный, к примеру, 5 декабря акт об изменении правил рыболовства вступит в силу только через девять месяцев — 1 сентября следующего года. Такие затяжные сроки вступления в силу нормативных правовых актов, по сути, лишают их смысла», — прокомментировал ситуацию Fishnews президент АСРФ Алексей Осинцев.

По его словам, слишком долгие процедуры, с одной стороны, продлевают жизнь выявленным административным барьерам, в результате чего рыбопромышленные предприятия несут потери и убытки. С другой стороны, в отдельных случаях задержки приводят к нанесению ущерба запасам водных биоресурсов, добычу которых требовалось ограничить, либо напротив не позволяют своевременно начать или возобновить промысел, когда это рекомендует наука.

По оценке АСРФ, подготовленные законодательные изменения сохраняют неизменным многоступенчатый механизм подготовки правил рыболовства и их корректировки. Он предусматривает обсуждение и одобрение изменений правил бассейновым научно-промысловым советом, а затем ученым советом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Кроме того, такие нормативные акты проходят процедуры публичного обсуждения, оценки регулирующего воздействия, регуляторной «гильотины».

«Поправка была единогласно поддержана комитетом ГД по аграрным вопросам, — подчеркнул Алексей Осинцев. — Мы признательны парламентариям за поправку и рассчитываем, что законопроект, включающий ее, будет принят Госдумой».

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