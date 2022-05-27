Реликтовый краб пережил расчистку крымских рек

В Крыму сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН проверили устье реки Коккозка в районе ее впадения в Бельбек. До расчистки там обитала многочисленная популяция краба Potamon ibericum — оказалось, что она уничтожена не полностью.

В подмытых водой каменистых осыпях, в которые превращены берега Коккозки после расчистки, обнаружены остатки погибших особей пресноводных крабов. Тем не менее, популяция не уничтожена полностью. На дне реки были обнаружены и живые взрослые особи, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Оценить изменение численности крабов пока невозможно, так как еще не окончился паводковый период. Мы планируем сделать это немного позднее. Между тем, мы установили новое местообитание пресноводных крабов в пределах бассейна реки Бельбек. В месте, которое было не затронуто в ходе расчистки русла. Исследования там мы еще ни разу не проводили и даже не знали о его существовании» — рассказала старший научный сотрудник отдела ихтиологии ИнБЮМ, к.б.н. Евгения Карпова.

Ученые констатируют: расчистка русла прошла не только в нижнем течении Коккозки, но и в русле Бельбека и привела к частичному сокращению природных биотопов.

Небольшой краб Potamon ibericum (он же крымский пресноводный, кавказский пресноводный и потамон крымский) является реликтом. Он внесен в красные книги Республики Крым, Севастополя, Республики Адыгея, Краснодарского края, в красный список Международного союза охраны природы, а с 2020 г. — в Красную книгу РФ.

Фотографии предоставлены пресс-службой ИнБЮМ.

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