Для экспорта планируют ускорить выпуск сертификатов

Минсельхоз представил проекты приказов, предусматривающих сокращение предельных сроков оформления сертификатов происхождения для поставок в страны АТР. Предлагается также закрепить электронный формат обращения за документом.

Предельный срок рассмотрения заявлений на выдачу сертификатов происхождения уловов предлагается сократить с 15 календарных дней до 5 рабочих дней со дня получения документов на бумажном носителе и трех рабочих дней в случае поступления обращения в электронной форме в виде электронного документа с квалифицированной электронной подписью. Такие проекты приказов пока опубликованы по поставкам в Японию, Китай и КНДР, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что сертификаты, подтверждающие законность происхождения уловов, используются также при экспорте в Южную Корею. Такой механизм был предусмотрен по двустороннему межправительственному соглашению для борьбы с ННН-промыслом.

В пояснительных записках к проектам отмечено, что в Росрыболовство поступают многочисленные обращения экспортеров о необходимости выдачи сертификатов подтверждения законности вылова в электронной форме, а также о сокращении сроков выдачи.

В феврале ускорить оформление поставок главу Росрыболовства просил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Это очень важно для живой продукции, отмечали в отраслевых объединениях.

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