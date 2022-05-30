НАО будет отмечать День Печоры со следующего августа

В Ненецком автономном округе принят во втором чтении региональный закон, наделяющий День реки Печоры формальным статусом. Праздник будут отмечать в последнее воскресенье августа.

Документ вступит в силу с 1 января 2023 г., чтобы к новому празднику можно было своевременно подготовиться, сообщили Fishnews в пресс-службе собрания депутатов НАО. Предполагаются мероприятия по сохранению и использованию не только Печоры, но и других уникальных водных объектов округа.

Вице-спикер Матвей Чупров обратил внимание на использование экономического потенциала реки. «Формат проведения Дня реки Печоры может быть не только в виде экологических мероприятий, безусловно, важно думать о сохранении нашей водной артерии для потомков, стоит также подумать об использовании водного пути, последующем экономическом развитии, развитии социальной сферы, промышленности региона», — отметил он.

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