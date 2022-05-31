Красной рыбе Камчатки поможет новый заказник

В Елизовском районе Камчатского края создан природный заказник регионального значения «Тимоновский». В его границах находятся нерестилища тихоокеанских лососей и уникальная популяция мальмы.

Правительство Камчатки утвердило положение, регулирующее вопросы охраны и функционирования заказника. Площадь новой ООПТ составляет свыше 72 тыс. га.

В состав заказника вошли в том числе «объекты верхнего течения реки Средняя Авача, включающие участки Ганальского и Валагинского хребтов, южные, восточные и северо-восточные склоны потухшего стратовулкана Бакенинг, расположенного на линии водораздела крупнейших рек полуострова — Камчатка, Быстрая и Авача, природные экологические системы крупных проточных высокогорных озер Медвежье (Безымянное) и Верхне-Авачинское (Авачинское), являющихся нерестилищами тихоокеанских лососей, бессточного высокогорного озера Костакан с уникальной изолированной популяцией мальмы Salvelinus malma голоценового возраста», рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на ООПТ запрещается, в частности, использовать любые плавсредства с двигателями внутреннего сгорания, ездить по водным объектам в период нереста лососей, заниматься рыболовством и аквакультурой. Исключение предусмотрено для любительской рыбалки, при этом нельзя ловить на нерестилищах тихоокеанских лососей и добывать мальму озера Костакан.

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