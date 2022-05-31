Прибрежье Сахалина исследуют ихтиологи

Сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО начали экспедиционные исследования в прибрежных водах юго-восточной части острова Сахалин — в районе реки Горной.

Работы ведутся в сложных климатических и погодных условиях, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые собирают образцы фито-, зоо-, ихтиопланктона, макробентоса, ихтиофауны, а также мониторят океанологические параметры среды обитания водных биоресурсов.

Ожидается, что полученные данные позволят не только оценить приемную емкость среды для искусственно выведенной молоди тихоокеанских лососей, но и решить ряд важных научных задач. В частности, каталогизировать прибрежную флору и фауну, описать особенности сезонной изменчивости показателей обилия водной биоты на глубинах до 20 м, проанализировать трофические взаимодействия и построить схему энергетических процессов в прибрежных экосистемах.

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