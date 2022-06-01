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Состояние запасов кутума обсудили на совещании в правительстве Дагестана. Фото пресс-службы регионального кабмина

Дагестанскому кутуму хотят помочь расплодиться

Власти Дагестана озабочены состоянием запасов кутума в республике. Для улучшения ситуации предполагается нарастить искусственное воспроизводство и усилить меры рыбоохраны, обсуждается также временный запрет на вылов.

Этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве республики. На текущий год региональная квота кутума составляет 33 тонны: 3 тонны во внутренних водоемах и 30 тонн для промышленного рыболовства, напомнил вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов.

Врио председателя комитета по рыбному хозяйству Виктор Руденко рассказал о сложившейся ситуации с выловом и воспроизводством кутума в республике. «Огромный урон численности и популяции кутума нанесла деятельность браконьеров в 1990-х и 2000-х годах, когда массовое использование электроудочек привело к истреблению биоресурсов. За последние 10-15 лет ситуация стабилизировалась благодаря искусственному воспроизводству кутума наряду с природоохранными мероприятиями», — отметил представитель комитета.

Он обратил внимание, что популяция кутума на Каспии формируется за счет прироста искусственного воспроизводства. По данным Терско-Каспийского филиала Главрыбвода, в 2015-2021 гг., в рамках госзадания выпущено более 102,8 млн штук молоди кутума, в том числе свыше 66,4 миллиона — за последние четыре года, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Начальник Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Тимур Абдусамадов предложил ввести временное ограничение на вылов кутума. Как показали исследования, запаса недостаточно для промышленной добычи, заявил ученый.

Подводя итоги совещания, Нариман Абдулмуталибов отметил необходимость усиления рыбоохранных мер и наращивания искусственного воспроизводства кутума — в среднем до 100 млн штук в год.

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