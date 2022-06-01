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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Активное строительство холодильных комплексов в портах показывает, что такие проекты действительно выгодны рыбной отрасли — даже без инвестквот, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов.

Во Владивостокском морском рыбном порту 19 мая был запущен новый холодильный комплекс. В торжественной церемонии принял участие и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

«В новых экономических условиях и с учетом глобальных изменений в международной логистике, конечно, остро встает вопрос хранения уловов на российском берегу. Все мы хорошо помним прошлогоднюю ситуацию: с какими сложностями пришлось столкнуться компаниям из-за закрытия китайских портов Циндао и Далянь, какие затраты понес бизнес из-за длительных простоев транспорта и какими сложными путями затем пришлось доставлять рыбопродукцию. Поэтому введение в строй каждого нового складского рефрижераторного объекта на нашей территории — это важное событие, — подчеркнул руководитель АРПП в интервью Fishnews. — И одним из них, конечно, стал запуск Владивостокским рыбным терминалом (оператором Владморрыбпорта) холодильного комплекса на 7,1 тыс. тонн».

По мнению главы отраслевого объединения, этот проект стал дополнительным подтверждением тому, что холодильные мощности в России действительно востребованы. «Их строят и, хочу обратить внимание, строят безо всяких инвестиционных квот, — отметил Георгий Мартынов. — На мой взгляд, это важное доказательство: портовым предприятиям сегодня выгодно строить холодильники, а рыбакам — хранить рыбу на нашем берегу. Так и должно быть».

Он добавил, что новый холодильник Владморрыбпорта рассчитан не столько на хранение рыбопродукции, сколько на операции с ней: приемку рыбы с судов и отгрузку на контейнеры, подвижной железнодорожный состав, автотранспорт.

В целом за два года Владморрыбпорт провел огромную работу по обновлению и расширению инфраструктуры, складских мощностей, напомнил собеседник Fishnews. Помимо строительства нового холодильника, выполнен ремонт холодильника № 2 на 15 тыс. тонн, создан мощный современный контейнерный терминал.

«То, что теперь порт способен обрабатывать и отправлять продукцию в рефконтейнерах как по России, так и на Китай, стало для рыбаков большим подспорьем и позволяет решать проблему длительных простоев в зарубежных портах в ожидании выгрузки», — заметил Георгий Мартынов.

Он озвучил мнение от лица отраслевиков: в новых реалиях расширение складских рефрижераторных емкостей и увеличение объема перевозки рыбопродукции в контейнерах — это первостепенные задачи в деле развития российской транспортной логистики.

В ассоциацию входят три портовых предприятия: помимо ОАО «Владморрыбпорт», это АО «Далькомхолод» и ООО «Диомидовский рыбный порт». Причем последний отстроился совсем недавно и опять-таки безо всяких инвестиционных квот: на свои деньги инвесторы выстроили холодильный складской комплекс (в две очереди) общим объемом вместимости 14 тыс. тонн, обратил внимание глава АРПП.

«Далькомхолод», который является крупнейшим на Дальнем Востоке портовым холодильным комплексом, приобрел еще один холодильник «Океанская» более чем на 10 тыс. тонн. Он будет использоваться для хранения в том числе рыбопродукции.

Кроме того, холодильные мощности в Приморье строят и рыбопромышленные предприятия. Например, структура компании «НБАМР» в прошлом году построила холодильный комплекс в Находке, рассчитанный на хранение 12 тыс. тонн продукции, рассказал руководитель отраслевого объединения.

«Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно», — резюмировал Георгий Мартынов.

Вместе с тем глава АРПП отметил и барьеры, которые сдерживают развитие «рыбной» логистической цепи. Больше внимания, в частности, по его словам, сегодня важно уделять такому важному звену, как дистрибьюторы.

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