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Добыча серого ежа на Курилах

Для добытчиков ежей, креветок и краба продумают правила

Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал проработать вопрос с возможностью добычи морского ежа, колючего краба и травяной креветки на участках для вылова лососей. Это важная для промысловиков формулировка правил рыболовства, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Напомним, что участники заседания ДВНПС в апреле рассмотрели поправки, которые предлагается внести в уже обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна (выход новой редакции ожидается в ближайшее время).

Одной из тем стала добыча в Сахалинской области травяной креветки, колючего краба и серого морского ежа. После того, как на рыболовных участках для добычи анадромных видов рыб был введен запрет на специализированный промысел других видов водных биоресурсов (исключение сделано для пользователей РЛУ), стало непонятно, как осваивать эти объекты.

На этот аспект обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в итоге ДВНПС рекомендовал дополнительно проработать пункт 29.1 «б» обновленных правил в части возможности включения креветки травяной, краба колючего и морского ежа в список разрешенных видов при добыче около устьев нерестовых лососевых рек на расстоянии менее 2 км в обе стороны от устья и на расстоянии 2 км в сторону моря или залива во время хода тихоокеанских лососей. Это вошло в протокол совета.

«Очень важно обеспечить нормативное решение вопроса с добычей травяной креветки, морского ежа и колючего краба. Наши пользователи ждут выверенной формулировки», — прокомментировал Максим Козлов.

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