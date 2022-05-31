Ассоциации предлагают не загонять правила рыболовства в излишние правовые рамки

Для требований правил рыболовства обязательно нужно установить отдельные сроки вступления в силу — это важно для сохранения биоресурсов и нормальной работы предприятий, заявили руководители отраслевых объединений на конференции Fishnews.

Напомним, что сейчас на бассейновые правила рыболовства распространяются положения федерального закона об обязательных требованиях о сроках вступления в силу два раза в год — или с 1 марта, или с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования документа.

Депутаты предложили предусмотреть особые сроки вступления в силу требований правил рыболовства. Это очень важные и ожидаемые поправки, прокомментировали руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Целый отраслевых объединений выступили в поддержку изменений, напомнил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Оперативное обновление правил важно для рыбохозяйственного комплекса региона, работы рыбаков на Амуре, подчеркнул он.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что в регионе очень ждут поправки, позволяющие продолжать добычу в прибрежной зоне колючего краба, серого морского ежа и травяной креветки. Правила рыболовства периодически требуется актуализировать, и такие изменения должны выходить быстро, обратил внимание глава АРСО.

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