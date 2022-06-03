Роль НПС планируют обсудить на Общественном совете при Росрыболовстве

Необходимо детально рассмотреть участие бассейновых научно-промысловых советов в подготовке правил рыболовства и возникающие в связи с этим вопросы, отметили представители отраслевых объединений на конференции Fishnews.

Роль бассейновых научно-промысловых советов в регулировании правил рыболовства планируется обсудить 14 июня на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

Научно-промысловые советы рассматривают важнейшие для отрасли вопросы правил рыболовства. Разработка рекомендаций и предложений в этой сфере входит в числу ключевых задач НПС.

На заседаниях советов собираются представители Росрыболовства и других госорганов, отраслевой науки, бизнеса и детально обсуждают вопросы регулирования промысла. Однако формулировки, поддержанные НПС, затем могут кардинально меняться. Эта тема уже поднималась отраслевым сообществом.

Необходимо понять, какое место занимает научно-промысловый совет в процессе подготовки правил рыболовства, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, член ОС при Росрыболовстве Максим Козлов.

Да, решения научно-промысловых советов носят рекомендательный характер, но хотелось бы, чтобы у членов НПС, у отраслевого сообщества была информация, почему меняются поддержанные формулировки, полагает руководитель ассоциации.

Значение Дальневосточного научно-промыслового совета снизилось — а это неверно, считает советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев Бочаров. НПС — важнейший участник подготовки правил рыболовства: в его работе задействованы и ученые, и контролирующие органы, напомнил он.

По проблематике участия научно-промысловых советов в регулировании рыболовства выступит член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов. Он попросил руководителей отраслевых ассоциаций направить свою позицию и предложения по этой теме.

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