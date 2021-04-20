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Итоги ДВНПС прокомментировал Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока

Правила рыболовства просят коллективного взгляда

Важно, чтобы в заседаниях отраслевой науки, на которых обсуждаются изменения правил рыболовства, участвовали представители рыбопромышленных объединений, прокомментировал итоги ДВНПС Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

На Дальневосточном научно-промысловом совете, прошедшем 15 апреля во Владивостоке, были подняты проблемы внесения изменений в правила рыболовства.

Вопрос о формулировках, которые по итогу включаются в важнейший для рыбаков документ, рассматривался еще в 2020 г., напомнил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын на конференции Fishnews Online.

Тогда в протоколе встречи, которую проводил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, было отмечено: на заседания биологической секции ученого совета ВНИРО, на которых предполагается обсуждение изменений правил, нужно приглашать представителей рыбопромышленных объединений.

К сожалению, это поручение не выполнено, обратил внимание руководитель АДЛК. Ситуация с поправками по палтусу, когда в проект правил вошли совсем не те ограничения, которые были поддержаны научно-промысловым советом, показывают, насколько это актуальная тема.

Участие представителей отраслевых объединений позволило бы прояснить, почему меняются предложенные редакции, считает Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Можно действовать через механизм финального обсуждения после всех поправок и согласований текста приказа, полагает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Сейчас, когда пандемия «научила» проводить мероприятия с помощью дистанционных средств связи, такое обсуждение упрощается, отметили руководители отраслевых объединений.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предложил направить обращения по внесению изменений в правила руководству Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Участники конференции также обсудили специфику изменения правил рыболовства в связи с нормами нового закона об обязательных требованиях. Он предусматривает, что поправки могут вступать в силу два раза в год - или с 1 марта, или с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования. Закон направлен на то, чтобы снизить административное давление на бизнес, однако в случае с правилами рыболовства такое требование приведет к сложностям: не получится оперативно реагировать на промысловую практику, считают члены совета.

«По моему мнению, есть юридические основания для вывода обязательных требований, вытекающих из федерального закона о рыболовстве, из-под действия закона об обязательных требованиях», - отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

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