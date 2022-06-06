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Россия и Китай готовят регламенты для рыбных поставок

Россия и Китай готовят регламенты для рыбных поставок

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР занимаются согласованием документов, регламентирующих экспорт рыбопродукции из России в Китай, сообщили в российском ведомстве.

Вопросы взаимной торговли России и Китая обсуждались на видеоконференции, которую провели представители Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР).

В совещании участвовали представители Торгпредства России в Китае, а также подведомственного службе НЦБРП.

«Стороны отметили интенсивность и высокую эффективность совместной работы по обеспечению эпидемиологической безопасности российской рыбной продукции, экспортируемой в КНР», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что с большим вниманием относятся к безопасности поставляемой в Китай продукции, проводят работу с российскими поставщиками и тщательное расследование всех случаев попадания вируса на упаковку рыбных товаров.

Для дальнейшего сокращения рисков, связанных с возможным распространением COVID-19 с экспортируемой из РФ продукцией, стороны договорились провести консультации на уровне научных специалистов. Планируется, что они обменяются опытом и методиками, которые используются для обнаружения следов коронавируса на упаковке и продукции.

Китайская сторона также выразила уверенность, что тщательная дезинфекция грузов и производственных помещений, регулярная вакцинация сотрудников предприятий и лабораторный контроль помогут свести к нулю угрозу контаминации упаковочного материала от рыбопродукции COVID-19.

Вместе с этим, отметили в Россельхознадзоре, с ГТУ ведется активная работа по согласованию документов, которые будут регламентировать экспорт продукции водного промысла из России в КНР. Речь идет о Меморандуме между РФ и КНР о создании механизма взаимодействия и координации действий по вопросам инспекции и карантина продукции водного промысла, а также Протоколе о требованиях к проведению инспекции и карантина и ветеринарно-санитарных требованиях к продукции водного промысла, экспортируемой из России в Китай.

Российская сторона поблагодарила китайских коллег за аттестацию двух российских компаний, занимающихся рыбопродукцией, в системе CIFER, которая предназначена для аттестации экспортеров на поставки продукции в КНР.

Продолжается активный процесс регистрации российских предприятий в системе CIFER. 842 российских предприятия уже получили одобрение на экспорт своей продукции. Дополнительно на рассмотрении находится 71 заявка от российских компаний, среди которых предприятия по производству рыбы и морепродукции, говядины, мяса птицы, меда.

Стороны обменялись контактными данными специалистов, которые ответственны за регистрацию российских предприятий в системе для оперативного решения возникающих технических вопросов.

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