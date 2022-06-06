Сенаторы поставили вопрос о господдержке рыбопереработки

Рыбоперерабатывающие предприятия, выпускающие продукцию для потребителей, «должны быть предметом государственной поддержки», заявил первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Вопросы госрегулирования и стимулов для развития производства рыбной продукции, предназначенной для конечного потребителя, члены Совета Федерации обсудили на выездном совещании, которое 3 июня прошло на производственной площадке компании «Меридиан» — одного из лидеров в этом секторе. В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Росрыболовства и экспертного сообщества.

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что обеспечить качество и разнообразие ассортимента продукции из рыбы и морепродуктов на прилавках магазинов невозможно только за счет контрольно-надзорных мер. «Необходима государственная поддержка и стимулирование развития отраслей пищевой промышленности», — заявил парламентарий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, по статистике, в стране насчитывается более 3,7 тыс. предприятий, которые занимаются переработкой рыбы и производством рыбной продукции, причем часть из них находится вдали от центров добычи рыбы и морепродуктов. По словам Сергея Митина, в общем обороте рыбной отрасли рыбопереработка занимает 30%, но ни в одном из документов она «не указана как направление государственной поддержки», а рассматривается только как «дополнение рыбного промысла».

Фактически предприятия, расположенные на континенте, в крупных агломерациях, обеспечивают население страны рыбной продукцией глубокой переработки, то есть готовой к употреблению, подчеркнул первый замглавы профильного комитета СФ. «Именно эти предприятия сегодня должны быть предметом государственной поддержки, наряду с отраслями пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводства и растениеводств», — заявил Сергей Митин.

По мнению сенатора, помимо мер господдержки для развития отрасли необходимо решить вопросы с нормированием содержания мышьяка в рыбной продукции и внесением изменений в техрегламенты, которые бизнес неоднократно поднимал на мероприятиях различного уровня, в том числе в Совете Федерации.

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