16 февраля 2021 года

Сенаторы попросили активизировать вопрос с мышьяком

Участники круглого стола в Совете Федерации рекомендовали Роспотребнадзору ускорить работу по пересмотру нормативов по мышьяку в рыбе и морепродуктах. «Вопрос уже протухать начал», – охарактеризовал ситуацию первый зампред профильного комитета Сергей Митин.

Предложения по корректировке рыбного техрегламента ЕАЭС обсуждались 15 февраля на круглом столе, организованном комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Самый наболевший вопрос – о нормировании содержания мышьяка – еще раз показал принципиальные расхождения позиций Роспотребнадзора и остальных участников дискуссии, включая сенаторов, Минсельхоз, Росрыболовство, Россельхознадзор, Федеральный научно-исследовательский центр пищевых систем, представителей регионов и рыбопромышленников.

Хотя межведомственная рабочая группа по мышьяку, сформированная при Росрыболовстве, за последние полтора года провела уже восемь заседаний, Роспотребнадзор как профильный орган, который отвечает за подготовку нормативов, от участия в ее работе практически самоустранился. При этом идею взять за основу зарубежные подходы к нормированию мышьяка, применяемые в ЕС, КНР, Японии или США, в надзорном ведомстве встречали в штыки.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов напомнил, что проблема с изменением норм по мышьяку не решается более 10 лет. Действующие требования не предусматривают разделения мышьяка, содержащегося в рыбе и морепродуктах, на более токсичную неорганическую и органическую формы. Превышение нормативов отмечается, как правило, именно по органическому мышьяку, который во многих странах даже не нормируется.

По этой причине ряд предприятий, например, ведущих промысел глубоководных крабов, многие годы был вынужден работать только на внешние рынки. «Но теперь мы столкнулись уже с проблемами по экспорту, потому что в силу договоренностей между ветеринарными ведомствами Россельхознадзор должен подтверждать соответствие этой продукции внутреннему законодательству, давая разрешение на экспорт», – рассказал замглавы Росрыболовства.

Замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов указал, что норматив в 5 мг на килограмм веса для морской рыбы был разработан Институтом питания Академии медицинских наук СССР и действительно в большей степени относился к неорганическому мышьяку. Однако у ведомства нет уверенности, что органические соединения мышьяка менее токсичны, чем неорганические.

«Имеющихся данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о возможности увеличения нормируемого значения или подхода к тому, чтобы нормировать общий мышьяк большей цифрой, – заявил представитель Роспотребнадзора, добавив, что просто ссылаться на международные нормативы неприемлемо. – Мы считаем, что нужны медико-биологические исследования».

Результаты исследования содержания общего мышьяка в морской рыбе за последние пять лет свидетельствуют об увеличении фонового уровня с каждым годом, возразил заведующий испытательной референс-лаборатории Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) Андрей Марцынкевич. По его словам, у российских лабораторий уже есть возможность отдельно измерять как органический, так и неорганический мышьяк, и целесообразно разработать новые нормативные значения, хотя бы по отдельным видам рыбной продукции.

«Мы говорим о загрязнителе, который активно циркулирует в природе. У нас нет ни технологических, ни иных возможностей снизить его в нашем сырье: что бы мы ни делали, мышьяк все равно будет в продукте», – констатировала директор Всероссийского научно-исследовательского центра пищевых систем РАН Оксана Кузнецова. Она назвала первоочередной задачей внесение изменений в техрегламент, поскольку при нынешних требованиях другие страны, такие, как Китай, не намерены предпринимать шаги по гармонизации стандартов.

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева попросила надзорные ведомства не выстраивать административные барьеры, ссылаясь на показатели, принятые еще в советское время. «У вас было достаточно времени, чтобы провести глубокий анализ мировой практики по мышьяку, разграничить неорганическую и органическую формы и принять нужные нормы, – заявила она. – Вы должны решить этот вопрос в короткое время».

Аналогичное мнение высказал член СФ от Мурманской области Константин Долгов. Абстрактные риски, по его словам, не подтверждаются практическим опытом стран ЕС или Японии, где потребление рыбы в разы выше, чем в России, а продолжительность жизни дольше. «Вам нужны дополнительные исследования? – поинтересовался он. – Давайте их проведем, только максимально быстро, чтобы через полтора года снова не поднимать этот вопрос! Давайте все-таки этот вопрос сдвинем».

Подводя итоги обсуждения, первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин прокомментировал, что налицо противостояние, когда регулятор вместе с министерством и рыбацким сообществом говорят о необходимости изменения техрегламента, а контролирующий орган не согласен. «Мне очень не импонирует, что это вопрос на самом деле не только не свежий, он просто уже протухать начал, – заявил сенатор. – Время идет, месяцы идут. Очень некрасиво. Мы упираемся в какую-то формалистику».

Он отметил, что в решениях круглого стола будет записана необходимость корректировки нормативов по мышьяку. «Мы просто констатируем, что корректировка необходима. Специалисты должны сказать, какие там пределы должны быть», – заключил Сергей Митин.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Анна ЛИМ, Fishnews